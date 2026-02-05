Marlon Wayans sorprende al posar con camisa del Olimpia ¿Qué hace en Honduras?

El famoso actor llegó a suelo hondureño esta semana y ha causado asombro ya que ha sido captado en diferentes partes y con mucho acercamiento con los catrachos
Marlon Wayans, actor, comediante, escritor y productor estadounidense, llegó el pasado lunes a suelo hondureño y fue captado por el lente de Grupo OPSA.
Marlon Lamont Wayans es recordado por haber actuado en la película ¿y dónde están las rubias?
De igual forma también ha estado en otras películas taquilleras, así como también en Scary Movie, entre otras.
No hay duda de Marlon Lamont Wayans es un actor popular, recordado también en Chiquito, pero peligroso, llamado en dicha cinta como Calvin.
Ahora bien. ¿qué hace en Honduras? aunque muchos no lo crean, Marlon Wayans tiene una empresa en suelo hondureño y es la razón por la que ha estado en el país cinco estrellas.
Wayans es el dueño de la marca de puros Liga Tridente, la cual es producida artesanalmente en Danlí, El Paraíso, Honduras.
Dicha marca fue lanzada en los Estados Unidos y ahora a Honduras, donde serán realizados para luego ser exportados.
Además, Marlon Wayans no solo llegó a Honduras a ver lo de su negocio, también participó en eventos donde ha estado cerca de muchos hondureños.
Wayans aprovechó conocer un poco de Honduras y colgó una fotografía en Isla del Tigre en Amapala.
El hondureño Duany Laínez colgó su selfie con el reconocido actor de Hollywood en la comunidad de Amapala, Valle.
También partició en video de hondureño, donde le preguntaron sobre el Olimpia o Motagua y se inclinó por las águilas azules.
Ya que se encuentra en Tegucigalpa, personal del Olimpia aprovechó en regalarle una camisa y él accesiblemente posó con ella.
El famoso actor se mostró encantado con el reconocimiento que le realizó la directiva del Olimpia.
Marlon Wayans promocionó en sus redes sociales el gesto del Club Olimpia Deportivo.
Marlon Wayans se reunió con inversionistas del municipio de Danlí, donde también estuvieron máximas autoridades de la zona.