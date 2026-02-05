Cristiano Ronaldo cumple 41 años: ¿vendrá a Honduras a juego de exhibición?

Cristiano Ronaldo cumple hoy 5 de febrero 41 años. El portugués se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y sus aficionados están por todas parte, donde Honduras no es la excepción. ¿Podría venir a territorio catracho a un juego de exhibición?
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en el Hospital Dr. Nélio Mendonça en Funchal, Portugal.
Desde la temporada 2022-2023 juega para el Al-Nassr F. C. de Arabia Saudita y es el mayor goleador de todos los tiempos en partidos oficiales.
Ronaldo es cinco veces ganador del Balón de Oro. Ha ganado cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro. Obtuvo también los premios The Best FIFA en 2016 y 2017.
Tiene contrato hasta junio 2027 con el Al Nassr y antes que llegara su cumpleaños despejó los rumores que lo colocaban fuera del Al Nassr, luego de su protesta por no reforzarse de una mejor manera, al grado de no jugar el partido reciente de su equipo y no entrenar.
Ya el portugués se reincorporó a las sesiones de práctica en la noche del miércoles, bajo las órdenes del entrenador Jorge Jesús y compartió en redes sociales una imagen donde está entrenando con el uniforme de su escuadra, y hasta colocó corazones azul y amarillo. ¿Algún podría venir a Honduras?
La situación es la siguiente: en 2025 tras la visita de Lionel Messi a Honduras con el Inter Miami, el banco que trajo al argentino anunció que no descartaba la posibilidad de poder traer a Cristiano Ronaldo a Honduras.
Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Banco Atlántida, en entrevista a El Espectador -en julio de 2025- se refirió a la posibilidad de traer a Ronaldo tras el partido de Messi en Honduras: "Don Guillermo (Bueso) me dice ‘y el tal Cristiano ya lo contactaste?’ Estamos viendo a ver cómo le hacemos".
Ante ello, el banco ha estado viendo la posibilidad de tener a Ronaldo en Honduras, lo que sería histórico para Honduras tras haber tenido a Messi en febrero del 2025.
Cristiano Ronaldo ya supera los 960 goles y se ha propuesto llegar a los 1,000 de manera oficial, cifra que podría superarla este año o en 2027 cuando ya tenga 42 años.