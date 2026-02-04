Futbolistas hondureños y extranjeros que han perdido todo a causa del alcohol y otros vicios

Te mostramos la extensa lista de futbolistas hondureños y extranjeros que han perdido todo a causa de alcohol y otros vicios.
Salvador Cabañas - El delantero paraguayo recibió en 2010 un disparo en la cabeza en una discoteca, salvó su vida, pero cuando se recuperó se encontró en la bancarrota.
El disparo acabó con la carrera de Salvador Cabañas. Por culpa de su exmujer, su representante y un amigo de que durante su convalecencia se apoderaron de sus bienes, quedó en la calle y toda la fortuna ganada se le esfumó.
Alexis Duarte - El exjugador hondureño perdió todo por culpa del alcohol. Jugó 13 años en la Liga Nacional y en el 2004 se retiró de las canchas a los 30 años de edad, perteneció a clubes como Marathón, Real España, Platense, Real Maya.
“No he parado de beber guaro todos los días”, estas fueron las declaraciones de Alexis Duarte a Diario Diez en el 2015. El catracho pidió ayuda para recuperarse.
En los últimos años salió del mundo oscuro en el que estaba y logró instalarse en "El Mediador de un Nuevo Pacto", un centro para enfermos alcohólicos y drogadictos y comenzó a trabajar como bultero.
Óscar Lagos - El exjugador hondureño lo perdió todo por culpa de las drogas. “En lo único que pensaba era en drogarme, lo hice durante 25 años y comencé a hacerlo desde los 11”, reveló el exjugador hace unos años.
Hablar de Óscar Lagos es referirse a uno de los mejores contenciones del fútbol hondureño. Jugó la Copa América del 2001 en donde Honduras se quedó con el tercer lugar y eliminó a Brasil.
Adriano Leite - El brasileño pintaba para grandes cosas en el fútbol luego de sus grandes actuaciones con el Inter de Milán, pero por culpa del alcohol se vino a la deriva y se retiró de las canchas.
Adriano llegó a gastar hasta 30 mil euros en una noche de mujeres y alcohol. En los últimos años estuvo viviendo en Vila Cruzeiro rodeado de amigos y pasaba bebiendo alcohol todos los días.
Hernán ‘El Indio’ Castro – El exfutbolista chileno que jugó en Morelia de México, pasó de los lujos a caer en las garras de las drogas, el alcohol y vivir bajo un árbol en un barrio peligro de Santiago.
El problema con el alcohol y las drogas significaron su mayor inconveniente. Hernán ‘El Indio’ Castro ha vivió en la calle hasta que falleció en 2021.
Iván Zamorano - El delantero chileno, exjugador de Real Madrid y Sevilla entre otros equipos europeos, reconoció que tiene graves problemas económicos debido a malas inversiones.
Jorge Urquía - Uno de los jugadores más importantes que ha tenido Honduras también cayó en las garras del alcohol tras militar en el Alavés y Mallorca de España. ‘’El alcohol me atrapó y me resigné a morir solo’’, expresó el ‘Indio’.
Eugenio Dolmo Flores - El exdelantero hondureño tuvo grandes momentos en el campo local y extranjero pero en los últimos años vivió momentos duros en su vida. La falta de dinero se combinó con el lamentable asesinato de su hija de 21 años de edad en Puerto Cortés en el 2014.
Dolmo Flores perdió todo por culpa del alcohol. Hoy el exdelantero hondureño sale adelante y se le ve muy renovado.
George Best - El norirlandés vivió una vida llena de excesos y desenfreno que terminaron arruinado su brillante carrera futbolística. Inició su carrera como futbolista profesional en 1963 con el Manchester United donde militó por 11 temporadas. Murió en 2005.
“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches rápidos. El resto lo malgasté”. No hay una frase que defina mejor la vida personal de George Best, que a pesar de ser un auténtico símbolo de la historia del fútbol mundial por sus cualidades, en su vida privada tenía problemas de dinero constantemente.
Paul Gascoigne - Fue una las esperanzas del fútbol inglés. Sin embargo, su carrera deportiva la compaginó con alcohol y muchos líos. Él mismo reconoció.