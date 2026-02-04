Novia de Vinicius hace íntima revelación sobre el jugador: “Sí, fui al ginecólogo...”

Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr., sorprendió en las últimas horas al hacer inesperada confesión sobre el delantero del Real Madrid.
Vinicius Junior no solo es una de las grandes figuras del Real Madrid, sino también uno de los futbolistas más mediáticos e influyentes del fútbol mundial.
El brasileño, protagonista tanto en su club como en la selección de Brasil, vive bajo una rutina marcada por la exigencia máxima del alto rendimiento.
Esa disciplina no termina en los entrenamientos o los partidos, sino que se extiende a su vida privada y a su relación con su novia, la influencer Virginia Fonseca.
Fue ella misma quien reveló detalles poco conocidos sobre cómo es convivir con un jugador sometido a controles extremos.
En declaraciones al portal brasileño Leodías, explicó que cada decisión diaria debe cumplir normas estrictas para evitar cualquier riesgo innecesario.
Desde horarios y descansos hasta la alimentación y los productos de uso cotidiano, todo forma parte de un plan perfectamente calculado.
“Tienes que tener horario para todo, tienes que seguirlo todo al pie de la letra”, confesó Virginia al hablar del día a día junto al delantero del Real Madrid.
La joven aseguró que ese nivel de exigencia también ha llegado a situaciones inesperadas dentro de la intimidad de la pareja.
Incluso comentó que vivió momentos de angustia por miedo a perjudicar indirectamente la carrera del futbolista.
Una de esas experiencias ocurrió tras usar un medicamento recetado por su ginecólogo.
“En el momento en que me dijeron eso, empecé a temblar. Dije: ¡Dios mío! ¿Será que usé algo que no podía? Lo juro, empecé a temblar”, relató.
Aunque después se descartó cualquier consecuencia negativa para Vinicius, la advertencia fue clara.
El propio jugador le explicó la magnitud del cuidado que deben tener. “Incluso, Virginia, todo lo que vayas a ponerte tienes que decírmelo antes”, le dijo el atacante brasileño.
“Si fui al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez pueda dar positivo en el dopaje”, agregó, dejando claro que en la élite del fútbol no hay espacio para errores.
El delantero del Real Madrid se ha mostrado feliz en su nueva relación.