Tú lo imaginas, Kevin Cruz y Celebration Shop lo hace realidad en tus eventos

Tegucigalpa, Honduras.- Del papel a sus manos y de sus manos a tu evento, Celebration Shop se encarga de crear todo tipo de arreglos que tu mente pueda imaginar. Tú lo diseñas y Kevin Alejandro Cruz García se encarga de hacerlo realidad. Lo que inició como una broma ahora se ha convertido en una fuente de ingresos para Cruz García, estudiante de la carrera de Pedagogía, a punto de culminar su práctica profesional. En entrevista con EL HERALDO, Kevin relató cómo inició su emprendimiento, donde describió el don que tiene en las manos y que, gracias al apoyo de sus padres, hoy le permite ser parte de cada evento y de cada momento especial con la presencia de sus creaciones. "Lo empecé prácticamente como una broma porque había una persona que me comentó que iba a celebrar el día del niño que andaba buscando piñatas y en broma yo le dije que yo se las iba a hacer", contó. Desde entonces inició su nuevo proyecto: Celebration Shop, el cual tomó fuerza en tiempos de pandemia, en 2020, una época en la que el país enfrentó un duro impacto económico y cientos de hondureños tuvieron que reinventarse para poder salir adelante. Kevin y su familia fueron uno de ellos.

Tras comenzar a recibir más pedidos de piñatas, Kevin, junto a una de sus cuñadas, empezó a ampliar el portafolio de productos que podían ofrecer a sus clientes, implementando así la elaboración de arreglos decorativos con globos, dulces y otros elementos. “En ese tiempo se hacía bastante complicado conseguir decoración, así que algunas cosas las elaboraba yo mismo y otras las conseguía para revenderlas", mencionó. Pero no siempre fueron momentos de explosión de ideas, pues recuerda que hubo ocasiones en las que su mente se bloqueaba y se le hacía difícil la producción de decoración. Pese a ello, su familia fue el bastón de apoyo que lo impulsó a seguir adelante. "Siempre estuvieron ahí apoyándome; mis amigos también, dándome algunas ideas o incluso comprando arreglos o artículos de decoración para celebrar algún evento", dijo, aunque reconoció que no todos los pedidos fueron fáciles para él. La práctica hizo su trabajo más pedido y lo que no sabía lo aprendía. Y sí, si sabes utilizar la tecnología a tu favor, como lo fue su caso, puedes abrir puertas en tu negocio; Kevin se apoyó en videos tutoriales y libros, todo esto para que sus clientes lo tomaran como su primera opción para sus eventos. Y lo logró.

Desde mejores técnicas, mejor material y otros apoyos tuvo que implementar Kevin para poder ofrecer a sus clientes lo que hoy en día muestra en sus redes sociales. Y si te lo preguntabas, sí, es su propio jefe, su propio empleado, y sí, el encargado de hacer que lo que crea se vea reflejado en sus redes sociales. Aunque la mayor demanda de productos está en las piñatas, también ofrece arreglos con globos, dulces y flores para todo tipo de ocasión, dándole la oportunidad a su nuevo producto: botones metálicos personalizados, para así ampliar su oferta y llegar a más clientes. Y sí, no es el único en su área, pero sí único en sus creaciones, pues, según sus clientes, cada trabajo tiene su propio sello, que hoy en día le permite tener su propia clientela para eventos familiares.

“Mis clientes siempre me dicen que les gusta en cuanto a los acabados. Entonces, podría decir que ese es alguno de mis estilos o sellos propios en los acabados que yo les doy a las piñatas. En algunas ocasiones me han dicho que es totalmente idéntica a la imagen de referencia, y eso es lo que trato de hacer: poder hacer un buen trabajo y realizar una buena piñata", contó.

Mejor trabajo, mayor demanda. Así fue creciendo este proyecto que, gracias a sus mismos clientes, fue creciendo a través de recomendaciones en redes sociales y a sus mismos conocidos. "Me dijo que mandara a hacer la piñata conmigo y que con nadie más porque yo era el único que realmente sabía hacer piñatas", es la frase y uno de los recuerdos que tiene Kevin con sus clientes. Para mantener la calidad y los precios a veces es bastante difícil, reconoció, porque los precios en el mercado, en cuanto a materiales, no son fijos. Sin embargo, para cada problema hay solución , por lo que optó por mantener un precio fijo para que sea más accesible a los clientes