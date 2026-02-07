De un disparo a la cara matan a presunto asaltante en túnel del bulevar Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto asaltante murió tras recibir un disparo a la cara a manos de quien pretendía que fuera su víctima en el interior del túnel peatonal que está frente a las instalaciones de Hondutel en el bulevar Centroamérica de la capital, la noche del pasado viernes 6 de febrero. El fallecido fue identificado por las autoridades como José Enrique Yapolet, de 29 años de edad, originario de Guayape, Olancho. Según los reportes preliminares, se encontraba en el paso subterráneo al momento de intentar perpetrar el atraco.

Testigos manifestaron que José abordó a un ciudadano que pasaba por el túnel con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Pese a que en las cercanías se encontraba un contingente de la Policía Municipal, la víctima no clamó por auxilio; en su lugar, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó directamente al rostro del agresor. El cuerpo del presunto asaltante quedó tendido en el suelo del túnel, falleciendo de manera casi instantánea. El estruendo alertó de inmediato a los agentes municipales asignados a la zona, quienes se desplazaron al lugar del incidente para encontrarse con la sangrienta escena. Al ser interceptado por los oficiales, el autor del disparo justificó su acción de manera tajante: "Me quería asaltar y matar, por eso en defensa le disparé primero", explicó brevemente a los uniformados. Acto seguido, el ciudadano se retiró de la escena sin brindar mayores detalles.