En su casa matan a un hombre en Río Blanco, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Como Javier Enrique Funes Espinoza, de 32 años, identificaron a la persona a quien desconocidos mataron a balazos tras irrumpir en su apartamento la madrugada de ayer en el sector de Río Blanco, sector noroeste de San Pedro Sula. Las primeras averiguaciones policiales indican que el ataque estaría ligado a posibles represalias en contra de Funes Espinoza, ya que presuntamente realizaba actividades ilícitas en la zona.

Edgardo Barahona, vocero policial dijo que “las investigaciones continúan para determinar lo que llevó a los victimarios a cometer el hecho, pero la Policía tenía perfilada a la víctima por su vinculación a actividades criminales”.

