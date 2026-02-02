En su casa matan a un hombre en Río Blanco, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Como Javier Enrique Funes Espinoza, de 32 años, identificaron a la persona a quien desconocidos mataron a balazos tras irrumpir en su apartamento la madrugada de ayer en el sector de Río Blanco, sector noroeste de San Pedro Sula.
Las primeras averiguaciones policiales indican que el ataque estaría ligado a posibles represalias en contra de Funes Espinoza, ya que presuntamente realizaba actividades ilícitas en la zona.
Edgardo Barahona, vocero policial dijo que “las investigaciones continúan para determinar lo que llevó a los victimarios a cometer el hecho, pero la Policía tenía perfilada a la víctima por su vinculación a actividades criminales”.
Bajan los homicidios
Una leve reducción en el número de homicidios se reportan en los primeros 28 días de enero de 2026 en comparación al mismo periodo del año anterior.
Eso es lo que establece los datos dados a conocer por las autoridades de la Secretaría de Seguridad a través de la plataforma del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
En los primeros 28 días de este año, se contabilizaron 154 personas asesinadas a nivel nacional, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 161 muertes violentas en todo el país.