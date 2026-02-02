Árbitro profesional sorprende al pedirle matrimonio a su novio antes del arranque de un partido

El romance que le da la vuelta al mundo del fútbol: árbitro le pide matrimonio a su novio antes de un partido oficial.
Un joven árbitro, reconocido en el Viejo Continente, ha roto esquemas y este viernes tomó una de las decisiones más importantes al dar un gran paso en su relación.
Y es que el pasado viernes, el alemán Pascal Kaise, aprovechó un juego de la Bundesliga (Primera División de Alemania) para pedirle matrimonio a su novio.
Todo se dio en el estadio del FC Köln. El Colonia y Wolfsburgo se enfrentaban esa noche por la jornada 20 de la Bundesliga, pero minutos antes el juez tomó protagonismo y las imágenes no tardaron en viralizarse.
El alemán protagonizó un momento inolvidable en el estadio y se arrodilló frente a miles de personas para esperar la respuesta de su pareja.
La acción desató la euforia de los presentes. El árbitro hizo a un lado los estereotipos y tomó la valentía para hacerle la pregunta a su novio en el estadio
Por supuesto, su pareja le dio el sí y ambos se dieron un beso. El Colonia posteó el video y se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios les han dejado comentarios.
"Un momento increíblemente especial antes del partido en casa. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja justo antes del inicio. La historia detrás de esto es tan hermosa como impresionante", expresó el club a través de sus redes sociales.
Y agregaron: "El verano pasado, Kaiser fue invitado al podcast del FC y habló sobre salir del clóset, su vida como árbitro y la hostilidad que enfrentó".
Kaiser decidió hacerlo en este partido, ya que es fiel aficionado del Colonia de la Bundesliga y este recuerdo ha quedado registrado en la historia.
El silbante alemán se declaró homosexual hace tres años y en sus redes sociales uestra con orgullo su orientación.
"Y ya han pasado dos años desde que nos conocimos. Gracias por todo lo que compartimos: los días buenos, los caóticos y todo lo demás. Me alegra mucho tenerte a mi lado", le escribió el árbitro hace una semana a su ahora prometido.
La noticia ha generado distintos comentarios, pero el árbitro no dudó en demostrar su amor y así quedó evidenciado.
Kaiser dirige partidos de divisiones inferiores y hizo pública su orientación sexual. Se ha convertido en una voz dentro de la comunidad en Alemania y causado revuelo con su pedida de matrimonio
El equipo local mostró todo su apoyo y terminó ganando por 1-0 el encuentro de la jornada 20 de la Bundesliga, la primera división de Alemania.