¡A la vanguardia! Los nuevos estadios que se construyen en Centroamérica

El fútbol de Centroamérica sigue dando pasos muy importantes con la construcción y remodelación de estadios. Estos son los nuevos recintos con los que contará la región

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 16:55
Estos son los nuevos y modernos estadios que abrirán sus puertas en Centroamérica.

 Fotos: El Heraldo | Cortesía
Uno de los proyectos que más destacan en la región es el del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, el cual tendrá una capacidad para 50,000 espectadores, convirtiéndose así en el de mayor aforo en Centroamérica.
Las obras iniciaron oficialmente en septiembre de 2022. La construcción sigue avanzando y ya se observan progresos visibles en la estructura principal de la obra, con el diseño del estadio tomando ya la forma que prevista.
Se espera que el nuevo recinto cuscatleco abra sus puertas al público entre 2026 y 2027 como un estadio moderno y a la altura de los estándares de escenarios del primer mundo.
En Costa Rica uno de los proyectos que continúa esperando la afición es el nuevo estadio Rosabal Cordero, casa del Herediano.
Tras haber iniciado la construcción del nuevo recinto a inicios de esta década, los "florenses" presentaron imágenes de los trabajos que se están realizando en el inmueble, los cuales se encuentran en una etapa muy avanzada y podría ser cuestión tiempo para que el Herediano por fin regrese a su fortín.
Con la promesa de ser uno de los estadios más lujosos de Centroamérica, la Liga Deportiva Alajuelense anunció la construcción de un escenario con capacidad para 25,000 aficionados y 1,000 espacios para parqueo.
El nuevo escenario estará ubicado en un terreno de 16 hectáreas en El Coyol de Alajuela, catalogado por la institución como el “escenario ideal” para desarrollar una obra de gran impacto deportivo y social.
El estadio tendrá una identidad muy ligada al club, ya que su diseño está inspirado en el León, símbolo histórico de la institución y elemento central de la propuesta arquitectónica.
Honduras no se ha quedado atrás con los trabajos de remodelación en el antiguo sector de sol del estadio Chelato Uclés. Lo que antes era un espacio de graderías de cemento ahora cuenta con butacas para mayor comodidad de los aficionados

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
Asimismo, las anteriores autoridades a cargo del inmueble capitalino dejaron bastante avanzada la reconstrucción de la fachada principal del estadio y la de un centro comercial que será una nueva experiencia para los aficionados al fútbol en el país.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
La mejora de las graderías de sol se ha sumado al techado de esa localidad, una pantalla gigante ubicada en una de las cabeceras, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y el césped híbrido con el que cuenta la cancha de la principal instalación deportiva del país.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
En Guatemala aún continúan con los trabajos de mejora al histórico Doroteo Guamuch Flores, casa de la selección de ese país, sin embargo, medios locales reportan que la obra que debía entregarse el 6 de diciembre de 2025 está prácticamente abandonada y los trabajos están lejos de finalizarse.

 Foto: Cortesía
La administración del estadio tenía previsto llevar a cabo cambios en la pista de atletismo y colocar grama híbrida, pero los constantes retrasos que ha sufrido la empresa encargada generan incertidumbre en el vecino país, que no pudo contar con su tradicional casa en el camino al Mundial 2026.
En Quetzaltenango, ciudad de donde es originario el Xelajú, recientemente finalista de la Copa Centroamericana, la alcaldía presentó un ambicioso proyecto de remodelación para el estadio Mario Camposeco. Las autoridades tienen previsto iniciar la obra en febrero de 2026 y se espera que pueda abrir sus puertas al público dentro de dos años.
El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, aseguró que el nuevo escenario se convertirá en el estadio más moderno de Guatemala y le permitirá a un club histórico como Xelajú poder disputar sus compromisos internacionales en casa.
El Estadio Nacional de Managua, en donde Honduras comenzó a decir adiós a su sueño mundialista, también tendrá una nueva cara. El gobierno de ese país anunció un proyecto de remodelación con una inversión de 40 millones de dólares con los que buscan mejorar las graderías y cambiar el nombre del inmueble a "Dignidad".
Se espera que la nueva casa de la selección nicaragüense abra sus puertas en 2028 y esté disponible para la eliminatoria rumbo al Mundial 2030.
