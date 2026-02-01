  1. Inicio
Periodista enamora, argentino sorprende, pleito de aficionados y héroe de Real España ante Motagua

Estas son las mejores postales que captó el lente de EL HERALDO en el clásico entre Real España ante Motagua

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 16:40
1 de 32

Real España empató este domingo 2-2 ante Motagua por la jornada 3 de Liga Nacional. Así se vivió el vibrante partido en San Pedro Sula.

 Fotos: Mauricio Ayala y Neptali Romero.
2 de 32

Motagua se instaló desde tempranas horas en el estadio Morazán para enfrentar a Real España.

3 de 32

Jeaustin Campos, técnico del Real España, se mostró tranquilo a minutos del pitazo inicial.

4 de 32

Javier López también llegó confiado con su equipo al coloso de la ciudad de San Pedro Sula.

5 de 32

El frío tuvo incomodos a estos aficionados. Bajas temperaturas han azotado al país en las últimas horas.

6 de 32

Este niño fue la sensación al llegar bien identificado con los colores de la máquina.

7 de 32

Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros de Liga Nacional de Honduras.

8 de 32

La guapa periodista deportiva Maite Morán enamoró en la previa del Real España vs Motagua.

9 de 32

Los hinchas de Motagua no dejaron solo a su equipo, a pesar de la prohibición que había de no poder entrar con la camiseta del equipo visitante.

10 de 32

Emilio Izaguirre, exjugador y director deportivo de Motagua, saludó a las autoridades previo al arranque del mismo.
11 de 32

En la previa se manejó que aficionados de Real España fueron a buscar a hinchas de Motagua hasta el sector de preferencia. Afortunadamente el problema no pasó a más.

12 de 32

Este niño posó con orgullo con la chumpa del Real España para el lente de EL HERALDO.

13 de 32

Real España llegaba en un gran momento a este partido, tras haber ganado en las primera dos jornadas del Clausura 2026.

14 de 32

Motagua descansó en la primera jornada y en la segunda venció al Platense.

15 de 32

Estos enamorados llegaron a disfrutar de una linda tarde de buen fútbol.

16 de 32

Familias completas llegaron a apoyar al Real España en el primer clásico del torneo ante Motagua.

17 de 32

El delantero argentino Ramiro Rocca estuvo viendo a sus excompañeros del Real España. Actualmente se encuentra como agente libre.

18 de 32

Este fue el 11 titular de Motagua en el partido: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 12- Marcelo Santos, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 51- Jordan García, 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva; 19- Rodrigo de Olivera.
19 de 32

Así salió Real España: Luis López; Edson Palacios, Juan Capeluto, Devron García, Franklin Flores; Gonzalo Ritacco, Anthony García, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Darixon Vuelto; David Sayago.
20 de 32

El partido comenzó intenso y Real España fue el equipo que intentaba en ataque.

21 de 32

La insistencia trajo recompensa y Darixon Vuelto abrió el marcador del partido al minuto 39 del primer tiempo.

22 de 32

El atacante aurinegro no perdonó tras un error defensivo de Motagua en el área, la prendió de volea y rompió el cero en el arco que defendía Luis Ortiz.
23 de 32

Motagua no se quedó de brazos cruzados y reaccionó rápido para poner el 1-1 del partido por medio de Rodrigo de Olivera.

24 de 32

Gran centro de Rodrigo "Droopy" Gómez y el balón quedó suelto para que el killer uruguayo colocara el empate en el clásico. Así celebró su primer gol con la camiseta de Motagua.
25 de 32

El partido terminó empatado al finalizar los primeros 45 minutos en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

26 de 32

Los jugadores de Real España se fueron apesarados a los camerinos por haber perdido la ventaja.

27 de 32

Para la segunda parte Motagua salió con todo y se puso a ganar por medio de Padilla Discua.

28 de 32

Otro buen centro Rodrigo Gómez y Óscar Padilla marcó el 1-2 del encuentro. Así lo celebró el volante azul.

29 de 32

Nixon Cruz tuvo un fuerte encontronazo con un jugador de Motagua.

30 de 32

El árbitro Said Martínez tuvo que sacarle tarjeta amarilla a varios jugadores.

31 de 32

Finalmente, al minuto 80 Said señaló penal tras mano de Luis Vega. Eddie Hernández no perdonó.

32 de 32

El clásico entre Real España y Motagua finalizó 2-2.

