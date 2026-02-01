Barcelona ficha a jugador, Atlético de Madrid amarra a figura y giro inesperado con Benzema en Arabia

Il Corriere dello Sport ofrece los detalles del traspaso fallido del central de la Lazio Romagnoli al club qatarí Al-Sadd, perdiendo así 18 millones de euros que habría ganado en tres años. Según detalla el periódico italiano, Romagnoli se negó a renunciar a sus salarios de noviembre, diciembre y enero, que sumaban 600.000 €. De esta manera, el jugador y no el dueño de la Lazio, Lolito, rompió con el acuerdo.