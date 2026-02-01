Barcelona ficha a jugador, Atlético de Madrid amarra a figura y giro inesperado con Benzema en Arabia

Barcelona y Atlético de Madrid mueven fichas; el destino de Benzema. Estos son los últimos rumores y fichajes del fútbol internacional.
El Atlético de Madrid cerró la negociación con el Atalanta por Ademola Lookman y será fichado por unos 35 millones. El equipo colchonero lo hizo oficial en su redes sociales.
El Real Madrid cree que Vitinha sería un fichaje que MARCARÁ LA DIFERENCIA, pero es muy difícil ya que juega en el PSG. Los jugadores y sus agentes tendrían que hacer un movimiento, según diario AS.
Según adelanta Fabrizio Romano, Seko Fofana está a punto de convertirse en nuevo jugador del Oporto. Detalla que se trata de una cesión hasta final de temporada. El Rennes aceptó todas las condiciones de la cesión.
Giorgio Chiellini, director de fútbol de la Juventus, sobre el fichaje del nuevo delantero: "Evaluamos a Mateta, pero luego decidimos no seguir adelante. Kolo Muani es jugador del Tottenham, esa es la verdad...".
Il Corriere dello Sport ofrece los detalles del traspaso fallido del central de la Lazio Romagnoli al club qatarí Al-Sadd, perdiendo así 18 millones de euros que habría ganado en tres años. Según detalla el periódico italiano, Romagnoli se negó a renunciar a sus salarios de noviembre, diciembre y enero, que sumaban 600.000 €. De esta manera, el jugador y no el dueño de la Lazio, Lolito, rompió con el acuerdo.
¡Álvaro Fidalgo llegará este lunes a Sevilla para ser nuevo jugador del Betis! Acuerdo con Club América para su traspaso y que firme hasta 2030, informan desde El Chiringuito.
Liverpool, en conversaciones para fichar a Lutsharel Geertruida como nuevo defensa. Los primeros contactos se produjeron con el Sunderland, a quien Arne Slot conoce bien desde la época del Feyenoord, indica Fabrizio Romano.
Nottingham Forest ha fichado a Stefan Ortega procedente del Manchester City en una transferencia permanente. Ha firmado un contrato hasta el verano de 2026. Pep Guardiola no le dio la chance de jugar y lo deja tirado.
El Paris FC ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero italiano Ciro Immobile del Bolonia. El internacional italiano de 35 años ha firmado un contrato hasta final de temporada, con opción a un año más.
Abdelkarim, al Barça. Ya es oficial. El Barcelona y el Al Ahly egipcio han cerrado la llegada de Hamza Abdelkarim. El jugador quedará integrado en la dinámica del filial. Llega cedido con opción de compra.
Sporting rechaza al Nápoles por Fresneda. El club portugués se cierra en banda, a pesar del interés del Nápoles por el lateral. El cuadro napolitano, exigido por la lesión de Di Lorenzo.
Zinchenko ya es del Ajax. El lateral izquierdo ucraniano llega a Ámsterdam, procedente del Arsenal, por 1,5 millones de euros.
Jeremie Boga, a la Juventus. Cedido del Nice de Francia con opción de compra de 4,8 millones de euros.
¡Éderson ya lo tiene todo arreglado con el Atlético de Madrid y quiere llegar a Madrid en este mismo mercado! El jugador quiere materializar su sueño. Su entorno y el futbolista presiona para que pueda llegar al Metropolitano sobre la bocina, indica el diario AS.
El Al Ittihad negocia el fichaje de Youssef En-Nesyri como nuevo delantero del Fenerbahçe. Continúan las conversaciones con En-Nesyri si Karim Benzema finalmente deja el Al Ittihad.
Szoboszlai: "¿Negociar un nuevo contrato? De ahora en adelante, no está en mis manos. No hay progreso, pero si llega la oferta adecuada, ya veremos". "Espero que todos estén contentos al final. Estoy haciendo mi trabajo en el campo. Me encanta estar aquí en el Liverpool, adoro a la afición, soy feliz aquí".
El delantero francés Jean-Philippe Mateta se encuentra actualmente realizando los exámenes médicos con el AC Milan, en el marco de una posible transferencia procedente del Crystal Palace. Ambas instituciones han alcanzado un acuerdo total por una cifra superior a los 30 millones de euros.
Según el Daily Mirror, el Leicester City ha estado en contacto con su exentrenador, Enzo Maresca, héroe del ascenso a Premier League, para un regreso al King Power Stadium. Sin duda, si el italiano aceptase, sería uno de los movimientos más sorprendentes del año.
¡Lo de Benzema, inminente! El delantero francés cambiará de equipo tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Al-Ittihad y negarse a jugar los últimos partidos. Será una de las grandes traiciones en Arabia, ya que se iría al Al Hilal.Tal y como desvela el medio francés L'Equipe.