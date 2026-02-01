  1. Inicio
Olimpia sonríe: América pierde a figura y otro jugador se va por racismo previo a llegar a Honduras

Los albos sonríen tras las bajas de jugadores que reporta el multicampeón mexicano previo al duelo de Concacaf

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 14:12
El América de México se encuentra en el ojo del huracán a pocos días de enfrentar a Olimpia en la CONCACAF Champions Cup. Te contamos las razones.

 Fotos: Cortesía.
El América vivió un fin de semana complicado antes de su partido de la jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa y Honduras se encuentra pendiente de esta situación, ya que el conjunto mexicano juega ante Olimpia el próximo martes.
Allan Saint-Maximin no fue convocado para el encuentro de América ante Necaxa por la Liga MX. En el México se desconocía el motivo por el cual André Jardine decidió dejar fuera al atacante francés.
Tras finalizar el partido ante Necaxa, donde América rompió su racha sin goles en el torneo, el club confirmó que Saint-Maximin no seguiría en el equipo mediante un breve comunicado en redes sociales.
“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin”, fue el mensaje publicado por el club, acompañado de un arte del jugador. Hasta el momento, la directiva no ha dado detalles oficiales sobre su salida.
Días antes, Saint-Maximin utilizó su cuenta de Instagram para denunciar actos de racismo en contra de sus hijos, situación que generó molestia en el futbolista y un llamado público al respeto hacia su familia.
Tras esa denuncia, surgieron dudas sobre su continuidad en México y en el América. El tema tomó mayor relevancia cuando el jugador dejó de aparecer en convocatorias oficiales del equipo.
Durante el calentamiento en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, los jugadores del América salieron al campo con una manta con el mensaje “No al racismo”, en apoyo al futbolista francés y su familia.
Con el conjunto azulcrema, Allan Saint-Maximin disputó 15 partidos oficiales, anotó tres goles y dio tres asistencias. Acumuló dos tarjetas amarillas y no registró expulsiones en 738 minutos jugados.
El otro caso es el de Álvaro Fidalgo, el mediocampista no fue titular ante Necaxa debido a la posibilidad real de una transferencia al futbol europeo, específicamente al Real Betis de LaLiga.
André Jardine explicó en conferencia de prensa que la situación de Fidalgo es un tema personal, ya que el jugador tiene ofertas sobre la mesa y ha manifestado su deseo de jugar en España.
El entrenador señaló que se decidió no utilizarlo para darle espacio y tranquilidad, permitiéndole analizar la mejor decisión para su carrera y su vida personal en los próximos días.
La directiva del Club América recibió al menos un par de ofertas formales por el futbolista, lo que llevó al cuerpo técnico a proteger su integridad física mientras avanzan las negociaciones.
Desde México ya se menciona que el Real Betis sería su destino más probable. Los reportes indican que el club español estaría dispuesto a pagar una cifra superior a los diez millones por su fichaje.
Según la información, el Betis desembolsaría alrededor de 10,019,466 por Álvaro Fidalgo, quien dejaría al América para regresar al futbol español y cumplir su objetivo de jugar en LaLiga.
Cabe mencionar que todo este caos en América se da días previos al duelo entre Olimpia y América por la ida de la ronda de la CONCACAF Champions Cup que se disputará el martes 3 de febrero a las 8 de la noche.
América llegará este domingo a tierras hondureñas luego de derrotar 2-0 a Necaxa, pero con dos bajas de peso para el encuentro. La del delantero francés es oficial y todo indica que Álvaro Fidalgo también se irá del club mexicano.
