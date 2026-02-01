Teófimo López pudo morir ante Shakur, lo que hizo su madre y el boxeador que se burló del hondureño

El boxeador hondureño Teófimo López cayó derrotado ante Shakur Stevenson en la pelea desarrollada en el Madison Square Garden por os títulos mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y el cinturón de The Ring. Te mostramos las mejores postales.
Así fue la espectacular entrada de Teófimo López para subirse al ring en la pelea contra Shakur Stevenson.
Varios hondureños llegaron con banderas de Honduras para apoyar al boxeador gringo de sangre catracha Teófimo López.
Mucha expectación en el cuadrilátero segundos antes del inicio de la batalla de Teófimo López vs Shakur Stevenson.
Nuestro periodista, Eduardo Solano, contó la decisión que tomó su madre en la pelea. "La mama de Teofimo López no estuvo presente en la presente, mejor dicho nunca mira las peleas. Se queda rezando en su habitación para que su hijo vuelva sano"
Desde el primer round, quedó claro que esta no sería la típica defensa dominante de Teófimo López. El hondureño se vio impreciso con más golpes lanzados, más intentos realizados, pero sin eficacia.
Shakur Stevenson rompió los pronósticos, dominó de principio a fin y arrebató a Teófimo López los títulos mundial superligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y el cinturón de The Ring, copando el centro de atención en el emblemático Madison Square Garden.
Stevenson, invicto hasta este combate y ya consagrado campeón en las divisiones pluma, superpluma y ligero, salió a la guerra con un plan impecable: control de distancia, precisión quirúrgica y una defensa impecable que enmudeció al público de Nueva York.
Stevenson impuso su boxeo inteligente sobre López, moviéndose con fluidez, dictando el ritmo y poniendo en apuros a un campeón que jamás había enfrentado tanta consistencia táctica arriba del ring.
Shakur Stevenson lanzó un zurdazo que puso a tambalear a Teófimo López, que estuvo cerca de caer a la lona.
El padre de Teófimo López le tiró un duro mensaje a su hijo en medio de una pelea compleja para el hondureño ante Shakur Stevenson. “¿Dónde mie... está tu fuerza? Has perdido el ojo de tigre”, le dijo.
Teófimo López recibió mucho castigo por parte de Stevenson con golpes directos. El catracho quedó cortado del parpado superior izquierdo tras un cabezazo.
López, conocido por su explosividad y poder, intentó asfixiar a Stevenson con presión y combinaciones, pero el de Newark supo leer cada avance, contragolpear con precisión y evitar que el campeón lograra conexiones de impacto claras.
Hubo mucho contacto de Shakur al rostro de Teófimo. Le pelea ya estaba liquidada llegando al décimo round y Stevenson hoy dio una cátedra absoluta de cómo manejar el timing, ritmo y golepeo.
Gancho de izquierda que puso a tambalear a Teófimo López. La campana lo salvó para llegar al último round.
Teófimo López intentó golpear pero no encuentró destino. Todos los golpes van al cuerpo y ninguno al rostro.
Teófimo López, que encajó la segunda derrota de su carrera, por 22 combates ganados, terminó la pelea con el rostro ensangrentado.
Shakur Stevenson le hizo tragar las palabras a Teófimo López y le dio una cátedra de boxeo. Neutralizó de principio a fin al catracho. Stevenson se consolidó como el mejor de las 140 libras.
Al finalizar los 12 asaltos, los tres jueces reflejaron en sus tarjetas la superioridad del retador: 119-109 a favor de Stevenson, un margen que no deja lugar a dudas sobre quién fue el boxeador que realmente dominó la noche.
Con esa decisión unánime, Stevenson no solo conquistó el título superligero de la WBO, sino que también se colgó el prestigioso cinturón de The Ring, la distinción que marca al campeón indiscutible según la histórica revista del boxeo.
Terence Crawford subió al ring para felicitar a Shakur Stevenson y de paso aproechó para burlare de Teófimo López en su propia cara. "Crawford es un gran luchador pero esto es completamente innecesario", decían los comentarios por los gestos del exboxeador estadounidense.
Así terminó el rostro de Teófimo López después de su derrota contra Shakur Stevenson. Médicos informaron que tuvo "suerte de no estar muerto".