De varios impactos de bala matan a un hombre en feria de Olanchito

Olanchito, Honduras.- La violencia opacó la celebración de la feria del sector de Agalteca, en el municipio de Olanchito, Yoro, luego de que un hombre muriera la noche del sábado tras ser atacado a balazos mientras atendía un puesto de comida. La víctima fue identificada como Jonathan Martínez, de 30 años, residente en la colonia Buenos Aires de Olanchito. Según testigos, Martínez se encontraba atendiendo a varios clientes cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

En medio del pánico que generó el ataque, personas cercanas a la víctima intentaron auxiliarlo; sin embargo, al trasladarlo en un vehículo particular hacia un centro asistencial, constataron que ya había fallecido. Agentes policiales llegaron al lugar para acordar la escena y dar inicio a las diligencias investigativas que permitieron dar con el desfile de los responsables. Hasta ayer, se desconocía el móvil del crimen. Familiares consternados describieron a Jonathan Martínez como un joven servicial, alegre y trabajador.