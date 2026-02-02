Colegio de Químico Farmacéuticos rechaza tercerización de medicamentos y propone ley especial de compras

Tegucigalpa, Honduras.-La Junta Directiva del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras (CQFH) expresó su profunda preocupación ante la iniciativa gubernamental orientada a establecer mecanismos jurídicos que tercerizan la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas, bajo el argumento de garantizar el acceso de estos a la población. El pronunciamiento fue emitido mediante un documento oficial y reforzado a través del Oficio No. 0096-PCQFH-2024-2027, dirigido al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, en el que el gremio farmacéutico expone consideraciones legales, técnicas y sanitarias sobre la propuesta. El CQFH recordó que, de conformidad con la Constitución de la República, es una obligación indelegable del Estado velar por la promoción, protección y preservación de la salud individual y colectiva de la población hondureña, garantizando el acceso equitativo, oportuno y seguro a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales.

Asimismo, señaló que es una atribución legal del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras participar en el análisis, estudio y resolución de los problemas nacionales relacionados con la salud pública, así como colaborar activamente con el Estado en aquellas decisiones que inciden directamente en el acceso, la calidad y la seguridad de los medicamentos. En el documento, el gremio advirtió que la iniciativa gubernamental no constituye una solución estructural al problema del desabastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud y que, por el contrario, podría debilitarlo, al trasladar recursos estatales destinados a la compra de medicamentos -que pueden adquirirse a menores costos mediante procesos de licitación- hacia un mercado privado sin una regulación efectiva de precios. "Lejos de constituir una solución estructural al problema del desabastecimiento de medicamentos, esta iniciativa podría debilitar el sistema público de salud, afectando la sostenibilidad financiera y el acceso equitativo de la población", expuso el CQFH. El Colegio también calificó como alarmante que la propuesta contemple la participación de farmacias privadas que, en su mayoría, no cuentan con la presencia permanente de un regente químico-farmacéutico a tiempo completo, una situación que el gremio ha denunciado en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con el CQFH, todo establecimiento farmacéutico, público o privado, debe contar de manera obligatoria con un regente farmacéutico, responsable de la dirección técnica y científica, quien garantiza la correcta dispensación, el almacenamiento adecuado y el uso racional y seguro de los medicamentos. La ausencia de este profesional, señaló el colegio, representa un riesgo directo para la salud pública, al debilitar el control técnico y científico exigido por la ley y comprometer la seguridad del paciente. Ante este escenario, el Colegio de Químico-Farmacéuticos consideró que la alternativa más adecuada y responsable es la creación de una Ley Especial para la Compra de Medicamentos e Insumos Médicos, que garantice procesos transparentes, eficientes, técnicamente sustentados y debidamente regulados. Esta propuesta permitiría al Estado asegurar el abastecimiento oportuno de medicamentos esenciales, acompañado de un aumento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado al sector salud, con el fin de proteger los recursos públicos, fortalecer la capacidad operativa del sistema nacional de salud y garantizar el derecho de la población hondureña a un acceso equitativo, seguro y continuo a los medicamentos.