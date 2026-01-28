El presidente Nasry Asfura encabezará la titularidad de la Secretaría de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- La titularidad de la Secretaría de Salud (Sesal) recaerá en el presidente Nasry Asfura, quien operará con un equipo integrado por sus designados presidenciales. La noticia fue confirmada este miércoles 28 de enero por el secretario de Estado de Comunicación y Estrategia, José Argueta. "La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, con un equipo conformado por sus designados presidenciales", aseguró el funcionario.

Argueta detalló en conferencia de prensa que esta estructura tiene como objetivo brindar una respuesta a las carencias del sistema sanitario en el país. Dentro de este esquema, la designada María Antonieta jugará un rol fundamental, según informó José Argueta, argumentando que su misión será gestionar las acciones legales que impiden que los hospitales funcionen con eficiencia. "La experiencia que tiene nos va a ayudar mucho a llevar los procesos legislativos que se necesitan para que llegue la disminución de la mora quirúrgica y los medicamentos", explicó Argueta. Por otra parte, mencionó que en la parte técnica se oficializaron los nombramientos de dos especialistas en áreas clave: el doctor Ángel Eduardo Midence asumirá como subsecretario de Redes Integradas, y el doctor José Miguel Castillo se encargará de la Subsecretaría de Proyectos e Inversión, enfocada en la infraestructura sanitaria.

Más nombramientos