Experiencia, técnicos y excolaboradores: así es el gabinete de Nasry Asfura

La configuración de este gabinete refleja una combinación de experiencia y confianza que puede traducirse en “un buen binomio que puede dar buenos resultados”, calificó el abogado y analista German Licona.Licona expresó que Asfura se rodeará de las personas más idóneas para enfrentar las problemáticas económicas y sociales que aquejan al país y así no improvisar. Ante este panorama, opinó que Asfura optó por personas de confianza con las que trabajó en la AMDC y exfuncionarios de distintas secretarías de Estado y otras instituciones.