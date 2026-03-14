Los funcionarios con mejor salario en el gobierno de Nasry Asfura

En Honduras hay diversos cargos de funcionarios con mejor salario que el presidente. ¿Cuáles son? Te damos a conocer estos puestos y el salario de las personas que ostentan los cargos, algo que viene siendo criticado desde hace muchos gobiernos.
El presidente Nasry Asfura tiene un salario de 137,800 lempiras mensuales, poco más de $5,300 mensuales.
Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), tiene una asignación mensual de 300,000 lempiras de salario presupuestado y un sueldo neto de L232,395.70. Esa remuneración es superior a lo que percibía la anterior presidenta Rebeca Santos, quien su último salario fue de 160,201 lempiras.
En el caso del vicepresidente del BCH, Saúl Montes Amaya, el salario presupuestado es de 260,000 lempiras al mes y un sueldo neto de 180,629.98, de acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia del Banco Central de Honduras. El salario del citado funcionario es mayor que el percibido por su antecesor, que era de 158,348 lempiras.
El BCH es la institución pública con el mayor número de cargos con onerosos salarios. Respecto a los tres directores, Julio Escoto es el director con más antigüedad, al acumular dos años y cinco meses, con un salario de 159,995 lempiras mensuales, mayor que los L147,146 que percibía en enero pasado, siendo favorecido con un aumento de L12,849.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) cuenta con cinco cargos con salarios entre 208,034 y 291,335 lempiras al mes. El cargo de comisionado presidente (Nicolás J. García Pineda, derecha) devenga 291,335 lempiras mensuales, mientras que dos puestos de comisionados tienen asignado L 281,163; los otros dos comisionados son Julieta Suazo Franco y Gustavo Solorzano
Siempre en la CNBS, el puesto de superintendente de bancos tiene un salario de 232,843 lempiras y L208,034 el de superintendente de pensiones.
En el caso de Banhprovi el cargo de presidente ejecutivo tiene un salario de 249,442.92 lempiras mensuales.
La Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAAP) registra un salario mensual para los comisionados de 176,000 lempiras más L 31,432.42 en estipendio para un sueldo bruto de 207,432.42 lempiras.
En instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y sus altos mandos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el procurador general de la República, entre otros, también registran salarios más altos que los del presidente.