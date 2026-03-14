Los funcionarios con mejor salario en el gobierno de Nasry Asfura

En el caso del vicepresidente del BCH, Saúl Montes Amaya, el salario presupuestado es de 260,000 lempiras al mes y un sueldo neto de 180,629.98, de acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia del Banco Central de Honduras. El salario del citado funcionario es mayor que el percibido por su antecesor, que era de 158,348 lempiras.