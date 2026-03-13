Nasry Asfura juramenta a nuevos funcionarios en ARSA y asesoría agrícola

Durante el acto, el mandatario nombró a Leonardo Antonio Sánchez Núñez como comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) , institución encargada de supervisar y regular productos relacionados con la salud pública, como medicamentos, alimentos y dispositivos médicos.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Nasry Asfura juramentó este viernes a dos nuevos funcionarios que se integran a su equipo de Gobierno, en áreas vinculadas con la regulación sanitaria y el sector agropecuario , como parte de los ajustes y nombramientos en la administración pública.

De acuerdo con información oficial, estas incorporaciones buscan fortalecer la gestión gubernamental en áreas clave como la salud pública y la producción agrícola.

Asimismo, fue juramentado César Narváez como asesor presidencial en temas de agricultura, un cargo desde el cual brindará apoyo técnico y estratégico en las políticas dirigidas al desarrollo del sector productivo del país.

Las designaciones anunciadas este viernes se suman a una serie de juramentaciones realizadas el jueves por el presidente Asfura en diferentes dependencias estatales.

Entre los nombramientos destaca el de Javier Talavera, quien asumió como director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), entidad responsable de promover el desarrollo del sector agrícola y atender a los productores del país.

En el ámbito energético, el mandatario juramentó a Diana Lissette Solís como subsecretaria de Energía Renovable y Electricidad de la Secretaría de Energía de Honduras, mientras que Jair Isaac Nazar asumió como director de Electricidad y Mercados dentro de la misma institución.

En materia de seguridad e infraestructura portuaria, Mauricio Alemán fue juramentado como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, instancia encargada de fortalecer los mecanismos de protección en los puertos hondureños.

También asumió funciones Rafael Enrique Rodríguez como director general del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que vela por la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos.

Durante la jornada también tomaron promesa de ley José Manuel Chávez, como secretario general de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae), y Juana Rosa Estrada, quien fue juramentada como secretaria general del programa presidencial Ciudad Mujer Honduras.