MP apela resolución en caso Sedesol y busca procesar a acusados por 67 delitos de fraude

Tegucigalpa, Honduras.- Un recurso de apelación presentó el Ministerio Público en el caso Sedesol o “Chequesol” con el fin de recalificar los delitos imputados a los exfuncionarios involucrados. La Fiscalía está solicitando que los acusados sean procesados por 67 delitos de fraude y no por fraude continuado, como determinó el juez en la resolución inicial. Además, busca revertir las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Son 12 las personas implicadas y acusadas en este caso; sin embargo, entre las principales figuras señaladas están José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), e Isis Carolina Cuéllar, diputada del Congreso Nacional, actualmente suspendida.

“Las partes procesales ya han interpuesto los recursos de apelación correspondientes luego de la resolución emanada por el juez de letras designado para conocer este caso conocido como Sedesol”, dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. Silva agregó que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República han solicitado a la Corte de Apelaciones la recalificación de la acusación. Ambas instituciones buscan que se continúe acusando a cada uno de los 12 imputados por 67 delitos de fraude. Los equipos de defensa también presentaron recursos y solicitaron que se elimine el auto de formal procesamiento dictado contra sus representados. Asimismo, pidieron a la Corte de Apelaciones que se les otorgue sobreseimiento definitivo. “Sobre este caso, cada una de las partes procesales tiene la posibilidad de responder a los agravios correspondientes sobre lo que la otra parte ha solicitado. Posteriormente, el juzgado de letras designado deberá turnar a la Corte de Apelaciones cada una de las peticiones a las que he hecho referencia”, explicó Silva.