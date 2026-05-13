Tercer hondureño entre las víctimas que murieron por golpe de calor en tren de Texas

Tegucigalpa, Honduras.- La directora general de Asuntos Consulares, Flabia Zamora, confirmó este miércoles -13 de mayo- el hallazgo de un tercer migrante hondureño entre los fallecidos dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, Estados Unidos. Zamora detalló que el consulado de Honduras en McAllen recibió la notificación de las autoridades de medicina forense de Laredo, quienes informaron sobre el hallazgo de siete cuerpos en total dentro del vagón. Entre ellos ya fueron identificados plenamente tres hondureños, quienes habrían muerto a causa de un golpe de calor y asfixia provocados por las altas temperaturas registradas en el interior del contenedor.

“Recibimos información por parte de nuestro consulado en McAllen, que fueron ellos informados a su vez por autoridades de medicina forense de Laredo, que habían encontrado siete migrantes, entre ellos tres hondureños", indicó la funcionaria. Entre las víctimas identificadas se encuentra el menor de edad Nelson Davian Portillo Martínez, originario de La Masica, Atlántida. Según se informó, su madre reside actualmente en México y recibe acompañamiento consular para gestionar una visa humanitaria que permita el reconocimiento formal del cuerpo. La segunda víctima confirmada es Denis Isaías Anariba Herrera, de 24 años, originario de El Negrito, Yoro. El tercer posible hondureño fue identificado como Josué Cerón Valdez, quien de acuerdo con testimonios de acompañantes viajaba al cuidado del menor durante el trayecto. “Según reporte de las autoridades locales de Laredo, ellos fueron encontrados en el vagón de un tren, posiblemente fue asfixia, un golpe de calor y por estar sometidos a altas temperaturas en ese vagón”, añadió.