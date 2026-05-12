"Nunca te olvides de mi gordita": último mensaje de Denis antes de morir al cruzar la frontera

El hondureño Denis Isaías Anariba Herrera emprendió su regreso hacia Estados Unidos tras haber sido deportado, con la esperanza de volver a abrazar a su esposa y a su hija. Sin embargo, murió durante el trayecto junto a otros migrantes. Este fue su último mensaje.
Anariba Herrera murió dentro de un vagón de tren junto a otros cinco migrantes que viajaban en el contenedor ferroviario. Las víctimas habrían fallecido por golpe de calor tras permanecer encerradas bajo temperaturas extremas.
Todo ocurrió el domingo 10 de mayo en el área de Laredo, Texas, donde las autoridades localizaron el cuerpo de Denis y de otros migrantes dentro de un contenedor ferroviario de la empresa Union Pacific.
Su regreso a territorio estadounidense tenía un solo propósito: reencontrarse con su hija pequeña, según contó su madre, Denia Herrera, donde relató que el joven nunca dejó de pensar en la menor durante el tiempo que permaneció lejos de ella.
“Su anhelo era regresar aquí por su hija porque tiene una niña de un año. Lo último que él me dijo cuando hablamos fue: Nunca te olvides de mi gordita, siempre ve a verla, visítala", declaró.
Doña Denia dijo que Denis permaneció cerca de dos meses en México antes de llegar a Piedras Negras, Coahuila, desde donde abordó el tren que se dirigía hacia el norte de Texas con la intención de volver a ver a su familia, pero no lo logró.
Denis, quien en dos semanas cumpliría 25 años, había sido deportado de Estados Unidos el pasado 24 de diciembre, luego de haber vivido durante cinco años en el área de Houston, donde residía junto a su familia.
Entre los fallecidos están Denis y otro hondureño menor de 14 años, cuatro mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56, según indicó la médica forense.
De acuerdo con información preliminar del médico forense del condado de Webb, las víctimas habrían fallecido por golpe de calor tras permanecer encerradas bajo temperaturas extremas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), por su parte, indicó en un comunicado a medios locales que está investigando las muertes como un caso de "tráfico de personas".