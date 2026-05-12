Quería retornar a EE UU para ver a su hija: Denis, hondureño deportado que murió dentro de un tren

Denis Isaías Anariba Herrera, un joven hondureño de 24 años, murió el pasado domingo 10 de mayo dentro de un contenedor ferroviario perteneciente a la empresa Union Pacific en un tren en el área de Laredo, Texas, junto a otros cinco migrantes.
Denis Isaías Anariba Herrera estaba a pocas semanas de cumplir 25 años. Era originario de El Negrito, Yoro, y había vivido durante cinco años en el área de Houston antes de ser deportado de Estados Unidos el 24 de diciembre de 2025.
Tras su deportación, Denis decidió emprender nuevamente la ruta migratoria con la esperanza de reencontrarse con su esposa y su hija, quienes permanecen en territorio estadounidense.
Su madre, Denia Herrera, relató que su hijo anhelaba volver a ver a su pequeña hija de apenas un año. “Su anhelo era regresar aquí por su hija porque tiene una niña de un año”, expresó en declaraciones brindadas a Univision.
La familia explicó que Denis permaneció cerca de dos meses en México antes de llegar a Piedras Negras, Coahuila. Desde ese lugar, abordó el tren que lo transportaría hacia el norte de Texas.
Los familiares también recordaron la última conversación que tuvieron con el joven hondureño antes de la tragedia. Su madre aseguró que nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía de su hijo.
“Lo último que él me dijo cuando hablamos fue: ‘Nunca te olvides de mi gordita, siempre ve a verla, visítala’”, recordó Denia Herrera entre lágrimas al hablar sobre la pérdida de Denis.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por el médico forense del condado de Webb, las víctimas habrían fallecido a causa de un golpe de calor. Los migrantes permanecieron encerrados dentro del vagón bajo temperaturas extremas mientras intentaban avanzar hacia el norte de Texas.
Las autoridades estadounidenses continúan investigando el caso como un posible hecho relacionado con tráfico de personas.
La familia de Denis Isaías Anariba Herrera pide ayuda para reunir recursos económicos para repatriar el cuerpo a Honduras y darle sepultura en su país natal, en El Negrito, Yoro.