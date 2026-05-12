Dos hondureños entre migrantes muertos dentro de tren en la frontera de EE UU

Austin, Estados Unidos.-Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron este martes que las seis personas halladas muertas dentro de un vagón de un tren de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, eran de nacionalidad mexicana y hondureña.

Los fallecidos fueron señalados como dos hondureños, un hombre de 24 años y un menor de 14 años, y cuatro mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56, según indicó la médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, en un comunicado.La funcionaria completó la autopsia de una de las mujeres fallecidas y determinó que la causa de muerte fue "hipertermia" (golpe de calor).

Aunque aún se deben completar las autopsias de las otras cinco personas, Stern señaló que es "muy probable" que el exceso de calor haya sido la causa de muerte de "todo el grupo". La oficina de la médica forense está ya trabajando con el consulado de México para comunicar a las familias de los fallecidos, identificarlos y apoyar con el proceso de repatriación, detalló el escrito.