Tomás Zambrano anuncia iniciativa para reformar la Ley Electoral; testimonio de Cossette será clave

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que en las próximas semanas ese poder del Estado presentará una propuesta de reformas electorales con el objetivo de evitar que se repitan irregularidades denunciadas en el proceso electoral anterior.

A través de su cuenta oficial en X, Zambrano afirmó que la iniciativa buscará fortalecer la Ley Electoral con mayores controles para garantizar transparencia en futuros comicios.

“El Congreso presentará en las próximas semanas una propuesta de reformas electorales para impedir que se repitan los abusos cometidos en la elección pasada por quienes detentaban el poder”, escribió el titular del Legislativo.

Zambrano también adelantó que dentro del proceso de discusión se tomará en cuenta la experiencia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

“Para construir una Ley Electoral con candados reales, consultaremos a quien vivió en carne propia esos atropellos: la consejera y defensora de la democracia Cossette López. Su testimonio será clave para garantizar elecciones libres, transparentes y verdaderamente democráticas”, agregó.

Además, el congresista agradeció a la funcionaria electoral por su papel durante el proceso político reciente.

“Gracias, Cossette, por ayudar a frenar la dictadura de izquierda que intentaron imponernos”, expresó.

Tras el pronunciamiento, López respondió con un mensaje en el que apostó por abordar el debate electoral desde la institucionalidad y la unidad nacional.

“Reformas electorales, agenda institucional. Por Honduras, el futuro se enfrenta unidos”, declaró la consejera del CNE.