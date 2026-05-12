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Vivos de milagro: bus termina volcado en salida a oriente y deja un lesionado

Un autobús con ruta Tegucigalpa-Danlí se volcó esta mañana a la altura de la colonia Villa Vieja, dejando varios pasajeros heridos. Investigan las causas

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 10:49
Vivos de milagro: bus termina volcado en salida a oriente y deja un lesionado

Varias personas resultaron lesionadas tras el volcamiento de un bus en la salida al oriente del país.

Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 12 de mayo, un autobús de la ruta Tegucigalpa-Danlí, protagonizó un aparatoso volcamiento a la altura de la colonia Villa Vieja, en la salida hacia el oriente del país, dejando una personas lesionada.

Según reportes preliminares, el bus con 20 pasajeros había partido desde el municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, al filo de las 4:00 de la mañana con destino hacia la capital.

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Al llegar a la zona de Villa Vieja, la unidad sufrió un percance que provocó que se volcara, según informaron personas que presenciaron el siniestro.

Las imágenes compartidas a través de redes sociales muestran un autobús de color blanco y verde volcado de costado a la orilla de la vía. Asimismo, se ve que varios pasajeros logran salir de la unidad con ayuda de otros transeúntes.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas exactas que originaron este accidente. Una persona resultó herida, pero miembros del cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindarle asistencia.

Poco después, miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), arribaron al lugar para realizar las respectivas indagaciones del accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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