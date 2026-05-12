Video: Kervin Arriaga anota golazo en LaLiga de España ante el Celta de Vigo

El equipo del catracho comenzó con el pie izquierdo en el duelo correspondiente a la jornada 36 de la LaLiga al recibir el 1-0 apenas a los cuatro minutos por intermedio de Ferran Jutglá.

Vigo, España.- ¡Golazo catracho! El hondureño Kervin Arriaga rompió su sequía y este martes 12 de abril regresó al gol, haciéndolo de la mejor forma al marcar el 1-1 del Levante ante el Celta de Vigo en un partido donde los de Valencia terminaron ganando 3-2.

Sin embargo, el mediocampista hondureño apareció para su equipo en el mejor momento: con un golazo para marcar el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.

Kervin Arriaga tomó el balón desde larga distancia y sin dudar soltó un zapatazo que terminó ingresando a la meta de Radu en el minuto 43 del partido. Cabe recordar que el Levante sigue en la lucha por la salvación y el hondureño aportó en el momento clave de la temporada.

Este es el segundo tanto del hondureño en Liga Española. Su primera diana con la camiseta del Levante fue precisamente con el Celta de Vigo en la primera vuelta.

Levante sigue luchando por la salvación y en la recta final de la temporada busca puntos claves que le ayuden a mantenerse en la máxima categoría de España.

El partido terminó con victoria 3-2 a favor del Levante y Arriaga registró asistencia en el segundo gol. Esto sacó, de momento, al equipo del hondureño de puestos de descenso.