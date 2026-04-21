El hondureño Kervin Arriaga y Levante en una carrera por no descender en LaLiga de España

Valencia, España.- El Levante se juega mucho más que tres puntos este jueves 23 de abril cuando reciba al Sevilla, en un duelo clave por LaLiga por la jornada 32. Con apenas siete jornadas por disputar, el conjunto granota encara una auténtica final en su lucha por evitar el descenso.
El equipo valenciano llega a este compromiso obligado a sumar, consciente de que el margen de error es prácticamente nulo. Cada partido representa una oportunidad de oro para acercarse a la zona de salvación, en una recta final donde la presión y la necesidad marcarán el ritmo de cada encuentro.
Uno de los focos de atención estará sobre el mediocampista hondureño Kervin Arriaga, único centroamericano en una liga top-3 de Europa.
El Levante tiene un enorme hándicap si desea salvar la permanencia en primera. El horizonte no es fácil, están en penúltimo lugar con 29 puntos y solamente superan a Oviedo, que tiene 27. La salvación está en sus manos, pero es una camino lleno de piedras, tres juegos de local y cuatro fuera de casa.
Los perseguidores más cercanos que tiene el conjunto granota es Elche y Alavés, que cuentan con 32 y 33 puntos cada uno. En LaLiga de España descienden los últimos tres equipos tras 38 jornadas.
Próximos juegos del Levante
Martes 23 de abril 11:00 AM Levante vs Sevilla
27 de abril 1:00 PM Espanyol vs Levante
2 de mayo 6:00 AM Villarreal vs Levante
8 de mayo 1:00 PM Levante vs Osasuna
12 de mayo 11:00 AM Celta vs Levante
17 de mayo 10:00 AM Levante vs Mallorca
24 de mayo 10:00 AM Betis vs Levante.