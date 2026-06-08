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Messi sorprende a jugador hondureño y le da el regalo que todos querían

A pesar de no ingresar al campo, Messi fue el centro de atención para los futbolistas hondureños y los aficionados presentes

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 15:28
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Legionario catracho sorprendió en redes sociales al presumir el regalo que le dio Lionel Messi tras el Argentina vs Honduras.

 Fotos: EL HERALDO.
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Honduras enfrentó a Argentina el pasado 6 de junio en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.
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La Bicolor cayó 2-0 ante la vigente campeona del mundo en un duelo disputado en Texas.
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Uno de los grandes atractivos del encuentro era la posible participación de Lionel Messi.
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Sin embargo, el astro argentino permaneció en el banquillo durante todo el compromiso y no sumó minutos.
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A pesar de no ingresar al campo, Messi fue el centro de atención para los futbolistas hondureños y los aficionados presentes.
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Varios seleccionados nacionales tenían la ilusión de poder saludar al capitán argentino al finalizar el partido.
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Algunos jugadores de la "H" se acercaron a Messi en busca de un breve intercambio tras el pitazo final.
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Muchos aficionados también esperaban ver la tradicional fotografía grupal junto al campeón del mundo.
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No obstante, esa imagen que tantos soñaban nunca llegó a concretarse.
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Tras el encuentro surgió la incógnita sobre quién se había quedado con la camiseta del argentino.
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Inicialmente, daba la impresión de que ningún futbolista hondureño había conseguido llevarse la preciada prenda.
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El misterio alimentó la conversación entre aficionados y medios deportivos durante las horas posteriores al partido.
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Pero la historia dio un giro inesperado en las últimas horas.
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David Ruiz, compañero de Messi en el Inter Miami, apareció posando orgullosamente con la camiseta del número 10.
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Así, el mediocampista hondureño terminó siendo el protagonista de una anécdota que quedará grabada en este histórico enfrentamiento entre Honduras y Argentina.
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