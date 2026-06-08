Messi sorprende a jugador hondureño y le da el regalo que todos querían

Legionario catracho sorprendió en redes sociales al presumir el regalo que le dio Lionel Messi tras el Argentina vs Honduras.
Honduras enfrentó a Argentina el pasado 6 de junio en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.
La Bicolor cayó 2-0 ante la vigente campeona del mundo en un duelo disputado en Texas.
Uno de los grandes atractivos del encuentro era la posible participación de Lionel Messi.
Sin embargo, el astro argentino permaneció en el banquillo durante todo el compromiso y no sumó minutos.
A pesar de no ingresar al campo, Messi fue el centro de atención para los futbolistas hondureños y los aficionados presentes.
Varios seleccionados nacionales tenían la ilusión de poder saludar al capitán argentino al finalizar el partido.
Algunos jugadores de la "H" se acercaron a Messi en busca de un breve intercambio tras el pitazo final.
Muchos aficionados también esperaban ver la tradicional fotografía grupal junto al campeón del mundo.
No obstante, esa imagen que tantos soñaban nunca llegó a concretarse.
Tras el encuentro surgió la incógnita sobre quién se había quedado con la camiseta del argentino.
Inicialmente, daba la impresión de que ningún futbolista hondureño había conseguido llevarse la preciada prenda.
El misterio alimentó la conversación entre aficionados y medios deportivos durante las horas posteriores al partido.
Pero la historia dio un giro inesperado en las últimas horas.
David Ruiz, compañero de Messi en el Inter Miami, apareció posando orgullosamente con la camiseta del número 10.
Así, el mediocampista hondureño terminó siendo el protagonista de una anécdota que quedará grabada en este histórico enfrentamiento entre Honduras y Argentina.