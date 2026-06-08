Senasa confirma influenza aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección del virus de influenza aviar tipo A, subtipo H5, en aves silvestres en el occidente del país. Este lunes 8 de junio, las autoridades de la institución informaron sobre la detección de la enfermedad en zopilotes negros (Coragyps atratus), en la comunidad de El Higuito, Talgua, en el departamento de Lempira, zona limítrofe con Copán. La presencia del virus fue verificada mediante pruebas de biología molecular realizadas en laboratorios a las aves que fueron encontradas muertas en el área. "Ante el hallazgo, nuestros equipos de contingencia activaron de inmediato los protocolos de atención, procediendo a la recolección y eliminación sanitaria segura de todos los cadáveres de aves silvestres encontrados en la zona focal para cortar la cadena de transmisión y contener eficazmente la dispersión del virus en el medio ambiente", señala el comunicado emitido este lunes.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves. Según su subtipo, puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El virus de la influenza aviar es altamente patógeno, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves, señala la organización. Advierte que aunque la mayoría de los virus de influenza que circulan en aves no son zoonóticos, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos.

Por lo anterior, Senasa desplegó un operativo de vigilancia activa, logrando el monitoreo clínico de aves de corral en las zonas aledañas, manifestaron las autoridades. Las autoridades detallaron que estas acciones forman parte de las medidas estándar para contener la propagación de enfermedades aviares y evitar que el virus se disperse en el medio ambiente o alcance a otras especies, especialmente aves domésticas. Mediante los análisis técnico, el personal confirmó que la avicultura doméstica y comercial de la zona se encuentra completamente sana, sin ningún síntoma ni presencia de la enfermedad. No obstante, las autoridades hicieron un llamado urgente a los productores y propietarios de aves de traspatio a reforzar las medidas de bioseguridad.