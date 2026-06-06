Salud confirma el tercer caso importado de sarampión en el territorio hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó el tercer caso importado de sarampión en el país, lo que llama a intensificar la vigilancia epidemiológica, ante la alerta sanitaria por esta enfermedad. De acuerdo con el comunicado de la Sesal emitido este sábado 6 de junio, el nuevo caso corresponde a una mujer residente en la comunidad de Corinto, en el municipio de Omoa, Cortés. Ella tiene un nexo epidemiológico con la situación de sarampión que actualmente afecta a Guatemala, señala el comunicado.

La mujer presentó síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad respiratoria; tras la evaluación clínica y la toma de muestras, las autoridades confirmaron el diagnóstico de la enfermedad. Salud informó que los contactos de la tercera paciente con sarampión ya fueron identificados y se mantienen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico. Agregan que las brigadas continúan con la investigación de campo y la aplicación de medidas de contención para evitar posibles contagios.

Con este nuevo diagnóstico, Honduras suma tres casos confirmados de sarampión en lo que va del año, todos catalogados como importados. Según las autoridades, los dos primeros casos también estuvieron vinculados a exposición fuera del país, en medio del brote que afecta a la región. En ese sentido, la Sesal reiteró que hasta la fecha no se han detectado casos autóctonos, es decir, no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida dentro del territorio nacional. No obstante, el incremento de casos importados mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente en zonas fronterizas y de alta movilidad poblacional.