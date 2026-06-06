Organizaciones magisteriales agradecen al gobierno acuerdos salariales en favor de los docentes

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) manifestó su agradecimiento tras los acuerdos alcanzados con el gobierno de la Honduras, luego de una jornada de diálogo para lograr implementar el incremento salarial para los docentes del país. La reunión permitió conocer las posiciones entre las autoridades y los representantes del magisterio, quienes analizaron los aspectos relacionados con la aplicación del aumento sal sector educativo. “Nos sentimos sumamente satisfechos de haber establecido esta mesa de diálogo, en el cual pudimos sacar acuerdos relacionados con los procesos de implementación económica de nuestros profesores y profesoras”, expresó María Dolores Escobar, presidenta de la organización.

Señaló que uno de los principales resultados de la mesa de trabajo fue la definición de acuerdos orientados a garantizar el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos con los docentes. Agradeció “ al Poder Ejecutivo representado por el presidente Nasry Asfura, quien en medio de la dificultad del presupuesto hemos buscado aristas presupuestarias para poder resolver la problemática del magisterio nacional en el sentido de que el incremento salarial ha sido respetada, las posiciones que a través de los renglones presupuestarios en 2026 fueron establecidos en el Congreso Nacional". Durante la mesa de diálogo, ambas partes abordaron aspectos relacionados a las disposiciones presupuestarias contempladas para el próximo año, con el objetivo de asegurar su aplicación conforme a lo establecido.