Ministro de Seguridad destaca entre sus logros la reducción de homicidios en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Seguridad, el general de Policía, en condición de retiro, Gerzon Velásquez, en sus más recientes declaraciones, destacó entre los logros de su gestión la reducción del número de homicidios en 2026, con relación a los ocurridos en 2025. Las declaraciones fueron vertidas en el marco de la realización de la XXXVI carrera policial, con motivo de la celebración del Día del Policía Hondureño, el próximo 9 de junio. Sobre las cosas a resaltar, Velásquez indicó "Creo que hay muchas acciones, hay algunas que tienen que ver con los resultados de seguridad ciudadana. Los indicadores nos van a dar los resultados al final este periodo, pero hay muchos éxitos. Lo que hemos estado viendo ahora en el Bajo Aguán: las capturas, en menos de 12 días, de los responsables de esta muerte múltiple, así como las disminuciones de las incidencias en diferentes sectores del país". En el mes de marzo del presente año, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) contabilizó 220 homicidios, 30 casos más que los 190 suscitados en el mismo período de tiempo de 2025. Sobre este particular, Velásquez argumentó: "En el mes de marzo tuvimos un pico alto. De ahí, en los demás meses del año la reducción es significativa. Tenemos 40 homicidios menos en comparación con el año pasado, pese haber tenido esta este evento lamentable en Colón".

Prioridades

El funcionario apuntó que sus objetivos al frente de ese despacho de Estado, en primer lugar es brindar las condiciones de seguridad que la sociedad necesita. "El objetivo estratégico de nosotros es reducir los índices criminales, y estos son medibles en indicadores que ustedes ya manejan. Por otro lado, crear esa oportunidad de que se desarrolle en nuestro país con las condiciones de seguridad para que todos tengamos oportunidades en este país", aseguró. Sobre los señalamientos realizados por algunos sectores de la sociedad, en especial por casos casos puntuales de homicidios múltiples que han causado conmoción, el oficial en condición de retiro dijo que es natural y que uno de los retos de esta administración es priorizar en la seguridad ciudadana.

Certificación de la DAET

Hace algunos días se creó la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), que vino a sustituir a la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), para lo que será necesario certificar al personal operativo de la Policía Nacional (PN), que integrará esta nueva fuerza. "Es un proceso (de certificación) que tiene que hacerse con el 100% del personal. En este momento entendemos que ya más del 50% ha sido pasado por las pruebas toxicológicas y posteriormente van a ser sometidos a otras evaluaciones que tienen que ver con prueba de polígrafo, investigación patrimonial, sociológica y hasta cierto punto, determinar la idoneidad de cada uno de estos agentes", detalló el ministro Velásquez. Gerzon Velásquez tomó posesión como ministro de seguridad, el 5 de febrero de 2026, es decir, hace cuatro meses y un día. Cuando llegó a regir esa cartera ministerial, se contabilizaban 12 homicidios menos, que los acaecidos en enero de 2025.