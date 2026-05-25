Seguridad expone estrategias para combatir estructuras del crimen a funcionarios de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de dar a conocer las estrategias a emplear para combatir a las estructuras criminales que siembran el terror en el país, las autoridades de la Secretaría de Seguridad se reunieron con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América y del Senado de ese país. En la cita se abordaron los principales avances, desafíos y estrategias implementadas por la Policía Nacional, en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional que opera en el territorio hondureño. La comitiva estadounidense fue encabezada por el senador Bernie Moreno, del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, y por la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, Colleen Hoey.

Durante el encuentro con la diplomacia estadounidense, el titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó la estructura operativa y estratégica de la institución policial, destacando el trabajo coordinado entre las diferentes direcciones y unidades especiales que operan a nivel nacional para garantizar la protección de la población.

Mutación de las organizaciones criminales

El funcionario detalló que Honduras enfrenta una transformación en las dinámicas criminales debido al fortalecimiento de los controles regionales contra el narcotráfico, situación que ha provocado que algunas estructuras ilícitas busquen diversificar sus actividades hacia delitos de impacto local, como la extorsión, los secuestros y los conflictos territoriales. Asimismo, se abordó la situación registrada en el bajo Aguán, donde las fuerzas de seguridad mantienen una presencia permanente tras los recientes hechos violentos ocurridos en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, y en otras zona de Colón.