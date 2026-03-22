Bajo fuerte blindaje: Kristi Noem y Nasry Asfura se reunieron en Casa Presidencial

La Casa Presidencial se encuentra bajo el resguardo de miembros de la Guardia de Honor Presidencial y otros entes de seguridad, debido a la visita de alto nivel de la funcionaria estadounidense Kristi Noem, quien llegó a Tegucigalpa, para abordar temas de seguridad con el mandatario Nasry Asfura.
Noem arribó al país para sostener una reunión privada con Asfura en la sede del Poder Ejecutivo.
Esta visita es el seguimiento directo de la coalición Escudo de las Américas, cuya base se cimentó el pasado 7 de marzo en una cumbre de alto impacto realizada en los Estados Unidos.
Adentro, la delegación hondureña fue encabezada por el presidente Asfura, acompañado por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.
Por la parte estadounidense, Noem estuvo respaldada por la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey.
El encuentro, que duró apróximadamente una hora, se centró en la revisión de los compromisos adquiridos dentro de la alianza regional de defensa.
Cabe destacar que el eje central de la reunión bilateral fue la coordinación de acciones frente a amenazas transnacionales. Para los gobiernos de EE UU y Honduras este tema ha pasado a ser una prioridad absoluta en la búsqueda de estabilidad y paz en la región.
La iniciativa Escudo de las Américas no solo busca enfrentar problemáticas como el narcotráfico y el crimen organizado, sino también contrarrestar la creciente presencia de potencias como China en la zona. Es un bloque de cooperación que pretende blindar el hemisferio bajo una visión de seguridad compartida.
Durante la sesión, se analizaron acciones contra redes criminales, en la búsqueda por desarticular las estructuras que operan a nivel regional. Asimismo, la agenda incluyó la asistencia mutua en operaciones de seguridad y el fortalecimiento de capacidades técnicas para combatir el tráfico de drogas.
Al concluir la reunión, se programó una conferencia de prensa para que los involucrados brinden mayores detalles sobre el encuentro bilateral entre Honduras y los Estados Unidos.
Con este encuentro, el gobierno de Nasry Asfura reafirma su alineación con los planes estratégicos de seguridad hemisférica.