Ejército de Guatemala repele ataque de grupo armado que ingresó desde Honduras

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Ejército de Guatemala repelió este lunes el ataque de un comando armado que ingresó desde Honduras de manera ilegal al territorio guatemalteco, sin que se registraran bajas ni detenciones.

El Ministerio de la Defensa guatemalteco explicó en un comunicado que personal militar destacado en el área fronteriza de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, detectó el ingreso al territorio nacional por un paso no autorizado de varios automóviles procedentes de Honduras. Sin embargo, al observar la presencia militar, los hombres que viajaban en vehículos y fuertemente armados abrieron fuego en contra de los miembros del Ejército guatemalteco.

De acuerdo con la cartera de Defensa, los militares guatemaltecos repelieron el ataque de los desconocidos, presuntamente vinculados a estructuras del crimen organizado, y los hicieron retroceder hacia territorio hondureño.