Carla López sobrevivió al atentado donde murió su esposo; ahora la matan dentro de su casa en Colón

“Dios me dio la oportunidad de compartir con Rómulo por más de catorce años”, escribió la togada en aquel momento, recordando los años de convivencia, las luchas compartidas y los tres hijos que procrearon juntos. “Nunca se sabe cuándo será ese último abrazo”, expresó entonces la abogada, palabras que hoy han vuelto a circular en redes sociales tras conocerse su asesinato.