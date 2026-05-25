Carla López sobrevivió al atentado donde murió su esposo; ahora la matan dentro de su casa en Colón

La muerte violenta de la abogada hondureña Carla Yessenia López Brizuela continúa generando conmoción, pero también ha reabierto una tragedia familiar marcada por dos hechos violentos, ocurridos en circunstancias que hoy generan nuevas interrogantes.
La profesional del Derecho fue asesinada la madrugada de este lunes 25 de mayo, dentro de su vivienda en el sector de Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, donde sujetos desconocidos ingresaron y le quitaron la vida, según información preliminar.
El crimen ha causado dolor entre familiares, amistades y pobladores de la zona, especialmente porque hace menos de dos años Carla López ya había sobrevivido a otro ataque armado que terminó con la vida de su esposo.
Se trata de Rómulo Arturo Lemus Peña, empresario originario de Corquín, Copán, quien fue asesinado el 30 de junio de 2024 en un atentado registrado en el municipio de Cucuyagua.
Aquel día, Lemus Peña se conducía en una camioneta junto a Carla López y el padre de ella, cuando hombres armados que se transportaban en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en múltiples ocasiones.
Los reportes indican que el ataque ocurrió cuando la camioneta realizaba un alto en la vía pública. Producto de los disparos, el empresario perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un camión.
Rómulo Lemus murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la abogada y su padre resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial.
El asesinato del empresario llamó la atención en Corquín y otros sectores de Copán, donde era ampliamente conocido por sus actividades comerciales y por su cercanía con la comunidad.
“Dios me dio la oportunidad de compartir con Rómulo por más de catorce años”, escribió la togada en aquel momento, recordando los años de convivencia, las luchas compartidas y los tres hijos que procrearon juntos. “Nunca se sabe cuándo será ese último abrazo”, expresó entonces la abogada, palabras que hoy han vuelto a circular en redes sociales tras conocerse su asesinato.
Ahora, con la muerte de Carla López, la historia de esta familia vuelve a quedar marcada por la violencia, en dos hechos armados distintos que han dejado dolor y múltiples preguntas sin respuesta.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre el crimen del empresario ocurrido en Copán y el asesinato reciente de la abogada en Colón.
Equipos de investigación continúan recopilando indicios y declaraciones para tratar de esclarecer el asesinato de la profesional del Derecho.