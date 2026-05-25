"La durmieron con un polvito": Capturan a dos ancianas por hurto de L200 mil en Lempira

La Policía Nacional confirmó la captura de dos mujeres de 63 y 69 años de edad, señaladas por la presunta participación en un caso de hurto agravado ocurrido en la ciudad de Gracias, Lempira, en el occidente del país.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima habría sido contactada bajo la promesa de una supuesta venta de oro.
Sin embargo, según el informe policial, el supuesto oro que se ofrecía como parte del encuentro no era real, sino que se trataba de un material similar a hierro o zinc, utilizado como parte de la estrategia de engaño.
El comisario Cristian Nolasco explicó que el método utilizado habría combinado manipulación psicológica y una sustancia que alteró la voluntad de la víctima. “La durmieron con un polvito en la café”, señaló el funcionario.
Añadió además que la afectada fue “enrollada con algunos principios psicológicos”, lo que permitió que las sospechosas lograran mantener el control de la situación durante el encuentro.
Bajo ese estado, la víctima fue trasladada hasta una zona bancaria, donde las mujeres presuntamente la llevaron a realizar el retiro de una fuerte suma de dinero en efectivo, que asciende a los 200 mil lempiras.
Las autoridades detallaron que la persona afectada entregó el dinero mientras aún se encontraba bajo los efectos de la sustancia que habría sido utilizada durante el engaño.
El caso quedó registrado en video y fue clave para el avance de las investigaciones, ya que permitió identificar el modo de operación utilizado por las sospechosas.
Tras la alerta, equipos policiales lograron la captura de las dos mujeres en un operativo ejecutado en el sector de El Durazno, en la salida norte de la capital, cuando viajaban en un autobús.
Durante la requisa, las autoridades decomisaron 100 mil lempiras en efectivo, varios teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del hecho, según el expediente policial. Las detenidas enfrentan cargos por el delito de hurto agravado, mientras las autoridades no descartan que existan más víctimas bajo un patrón similar de engaño y manipulación.