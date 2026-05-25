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¿Qué se sabe de los sospechosos tras masacre en Rigores, Trujillo?

Las autoridades hondureñas aseguran que ya tienen identificados a varios sospechosos vinculados con la masacre ocurrida en Trujillo, Colón

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 10:34
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Las investigaciones sobre la masacre que dejó alrededor de 20 víctimas en la comunidad de Rigores, Trujillo, comienzan a arrojar nuevos indicios sobre quiénes estarían detrás del ataque armado que estremeció al departamento de Colón.

 Foto: Cortesía
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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que al menos seis personas estarían involucradas directamente en la matanza ocurrida en una finca productora de palma africana.

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Según explicó el funcionario, los equipos de investigación criminal ya lograron identificar a varios de los presuntos participantes mediante labores de inteligencia desarrolladas en las últimas horas.

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Velásquez señaló que los sospechosos formarían parte de estructuras criminales que operan en diferentes sectores del litoral atlántico y que mantienen vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico.

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De acuerdo con las autoridades, estos grupos tendrían presencia en zonas rurales donde históricamente se han reportado conflictos por tierras, cultivos y disputas territoriales.

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El titular de Seguridad detalló que las investigaciones también apuntan a que dichas organizaciones utilizan coberturas vinculadas a movimientos campesinos para movilizarse y operar en distintas regiones del país.

 Foto: Opsa
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“Son estructuras criminales que tienen control territorial”, expresó el funcionario al referirse a los grupos bajo investigación por esta nueva masacre registrada en la zona norte de Honduras.

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Las autoridades sospechan además que varios de los implicados abandonaron el área poco después del ataque para evitar ser capturados durante los operativos desplegados en Colón.

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Según Velásquez, esta modalidad suele ser utilizada por integrantes del crimen organizado luego de participar en hechos violentos de alto impacto.

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Aunque todavía no se han emitido requerimientos fiscales ni órdenes de captura, el ministro aseguró que ya existen indicios importantes sobre quiénes serían los autores materiales del crimen.

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No obstante, aclaró que los equipos de investigación continúan recopilando pruebas técnicas y documentales que permitan fortalecer judicialmente el caso antes de ejecutar capturas oficiales.

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Las autoridades esperan que durante los próximos días se desarrollen operaciones puntuales para localizar a los sospechosos y avanzar en el proceso que busca esclarecer una de las masacres más sangrientas registradas este año en Honduras.

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