¿Qué se sabe de los sospechosos tras masacre en Rigores, Trujillo?

Las investigaciones sobre la masacre que dejó alrededor de 20 víctimas en la comunidad de Rigores, Trujillo, comienzan a arrojar nuevos indicios sobre quiénes estarían detrás del ataque armado que estremeció al departamento de Colón.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que al menos seis personas estarían involucradas directamente en la matanza ocurrida en una finca productora de palma africana.
Según explicó el funcionario, los equipos de investigación criminal ya lograron identificar a varios de los presuntos participantes mediante labores de inteligencia desarrolladas en las últimas horas.
Velásquez señaló que los sospechosos formarían parte de estructuras criminales que operan en diferentes sectores del litoral atlántico y que mantienen vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades, estos grupos tendrían presencia en zonas rurales donde históricamente se han reportado conflictos por tierras, cultivos y disputas territoriales.
El titular de Seguridad detalló que las investigaciones también apuntan a que dichas organizaciones utilizan coberturas vinculadas a movimientos campesinos para movilizarse y operar en distintas regiones del país.
“Son estructuras criminales que tienen control territorial”, expresó el funcionario al referirse a los grupos bajo investigación por esta nueva masacre registrada en la zona norte de Honduras.
Las autoridades sospechan además que varios de los implicados abandonaron el área poco después del ataque para evitar ser capturados durante los operativos desplegados en Colón.
Según Velásquez, esta modalidad suele ser utilizada por integrantes del crimen organizado luego de participar en hechos violentos de alto impacto.
Aunque todavía no se han emitido requerimientos fiscales ni órdenes de captura, el ministro aseguró que ya existen indicios importantes sobre quiénes serían los autores materiales del crimen.
No obstante, aclaró que los equipos de investigación continúan recopilando pruebas técnicas y documentales que permitan fortalecer judicialmente el caso antes de ejecutar capturas oficiales.
Las autoridades esperan que durante los próximos días se desarrollen operaciones puntuales para localizar a los sospechosos y avanzar en el proceso que busca esclarecer una de las masacres más sangrientas registradas este año en Honduras.