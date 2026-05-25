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Fue torturada y acuchillada: crimen de Carla López, abogada asesinada en Tocoa, Colón

Dentro de su vivienda, desconocidos le quitaron la vida a Carla López, abogada originaria de Tocoa, Colón, quien era madre de tres pequeños

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 09:43
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Un nuevo crimen deja enlutada a una familia en Tocoa, Colón, siendo ahora la víctima Carla López, una mujer de profesión abogada, cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura y heridas provocadas con un cuchillo. Aquí los detalles:

 Foto: Cortesía
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El hecho ocurrió este lunes -25 de mayo- en horas de la mañana, cuando Carla Yessenia López Brizuela se encontraba en la comodidad de su vivienda.

 Foto: Redes sociales
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Según el reporte de los hechos, desconocidos armados entraron a la casa de López Brizuela, la torturaron y luego le quitaron la vida. La mujer presentaba heridas de arma blanca, tipo cuchillo.

 Foto: Cortesía
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Al lugar llegaron autoridades policiales para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes del caso.

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Carla López era una mujer entregada a su familia y a sus tres hijos, todos menores de edad.

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Asistía a una iglesia de la comunidad, donde se congregaba con sus hijos y su pareja sentimental.

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Familiares de la abogada se encuentran consternados tras la noticia y se mantienen herméticos ante la situación, pues el crimen en el país hoy deja a estos pequeños sin su madre.

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Elementos de Medicina Forense llegaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico de Carla López y luego ser trasladada a la morgue.

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Se desconoce si el motivo del crimen estaría relacionado con su profesión u otras circunstancias, por lo que las autoridades siguen con las investigaciones.

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Hasta el momento no han reportado la captura de ningún sospechoso, por lo que se espera una ampliación de información en las próximas horas.

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