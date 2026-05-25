Fue torturada y acuchillada: crimen de Carla López, abogada asesinada en Tocoa, Colón

Un nuevo crimen deja enlutada a una familia en Tocoa, Colón, siendo ahora la víctima Carla López, una mujer de profesión abogada, cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura y heridas provocadas con un cuchillo. Aquí los detalles:
El hecho ocurrió este lunes -25 de mayo- en horas de la mañana, cuando Carla Yessenia López Brizuela se encontraba en la comodidad de su vivienda.
Según el reporte de los hechos, desconocidos armados entraron a la casa de López Brizuela, la torturaron y luego le quitaron la vida. La mujer presentaba heridas de arma blanca, tipo cuchillo.
Al lugar llegaron autoridades policiales para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes del caso.
Carla López era una mujer entregada a su familia y a sus tres hijos, todos menores de edad.
Asistía a una iglesia de la comunidad, donde se congregaba con sus hijos y su pareja sentimental.
Familiares de la abogada se encuentran consternados tras la noticia y se mantienen herméticos ante la situación, pues el crimen en el país hoy deja a estos pequeños sin su madre.
Elementos de Medicina Forense llegaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico de Carla López y luego ser trasladada a la morgue.
Se desconoce si el motivo del crimen estaría relacionado con su profesión u otras circunstancias, por lo que las autoridades siguen con las investigaciones.
Hasta el momento no han reportado la captura de ningún sospechoso, por lo que se espera una ampliación de información en las próximas horas.