Secretario de Seguridad dice que misión en Corinto, Omoa, “sí fue autorizada, pero no en ese lugar”

Luego del operativo policial en Corinto, Omoa, que terminó en una brutal masacre, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló nuevos detalles de las investigaciones relacionadas con los detalles sobre el cambio de ruta de la misión.
A través de una entrevista en el programa 30/30, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó lo ocurrido en el fallido operativo policial en Corinto, Omoa, Cortés, donde fueron asesinados cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El funcionario aseguró que la misión sí contaba con autorización oficial, aunque aclaró que el operativo originalmente no estaba programado para ejecutarse en Corinto.
Según explicó, las investigaciones apuntan a que los equipos policiales terminaron movilizándose hacia un sector distinto al establecido dentro de la orden operativa inicial.
“Aparentemente sí fue autorizada, pero no en ese lugar. Hay una orden de operaciones que, según la investigación hasta el momento, estaba definida para que ellos se movilizaran a un lugar determinado, diferente a donde ellos perecieron”, declaró Velásquez.
El titular de Seguridad añadió que las autoridades ahora buscan establecer si durante el desarrollo del operativo se produjo algún cambio de ruta o una autorización y luego modificaron el punto de intervención.
“Las investigaciones continúan para saber si durante el proceso hubo un cambio o una autorización de cambio, porque también pudo darse eso, ya que los que condujeron la operación son los responsables de la seguridad en el terreno de su gente”, sostuvo.
Velásquez detalló que seis oficiales con experiencia operativa analizan actualmente la documentación generada antes de la misión, así como el seguimiento de la operación y las decisiones tomadas en el campo.
“Todo tiene que quedar documentado y, si no es así, habrá algún tipo de responsabilidad y deberá explicarse si hubo una mala conducción o una decisión equivocada o mal intencionada de los operativos que se desviaron de su misión principal”, advirtió.
El hecho violento ocurrió el jueves 21 de mayo en una vivienda ubicada en Corinto, Omoa, Cortés, cerca de la frontera con Guatemala, donde equipos policiales desarrollaban labores de allanamiento e investigación.
Durante el ataque murieron los agentes Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez, todos miembros de la Dipampco.
De acuerdo con las primeras pesquisas, se trató de una operación relacionada con un supuesto quite de droga y dinero, la cual habría sido ejecutada al margen de la estructura oficial de mando policial.