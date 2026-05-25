Candidato a la presidencia del Real Madrid asegura "tener fichadas" a dos estrellas

Madrid, España.- El Real Madrid ya está en plena campaña. La entrada de Enrique Riquelme a la escena política del club de la capital española ha puesto en alerta a Florentino Pérez, quien busca retener el poder en el club blanco. El contrincante del veterano presidente ha pasado al ataque y como en los viejos tiempos, como cuando Florentino alcanzó por primera vez el máximo cargo en la Casa Blanca del fútbol, usó la carta de los fichajes para iniciar su campaña.

En una entrevista concedida a ABC, Riquelme aseguró tener cerrados dos fichajes y además se refirió al tema del entrenador. "Hay fichajes cerrados. Tengo dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenador", declaró Riquelme. El aspirante a la presidencia agregó: "Hay un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.

¿Cuándo son las elecciones en el Real Madrid?

Por primera vez en 20 años, el Real Madrid celebrará elecciones con la presencia de dos candidatos en la papeleta. Después de que la Junta Electoral aprobara las candidaturas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez queda por establecer la fecha, que tentativamente sería antes del 9 de junio.