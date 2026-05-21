¡Limpieza a la vista! Las salidas y fichajes que prepara Mourinho en el Real Madrid

Mourinho prepara una reconstrucción en el Real Madrid tras dos años sin títulos.
Con la inminente llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, desde España se menciona que varios futbolistas abandonarían el club blanco en este mercado de fichajes.
El portugués decidiría colocar a 10 futbolistas en la lista de transferibles. Algunos de ellos podrían ser bajas de peso.
Una salida que parece inminente es la de Eduardo Camavinga, quien tras su bajo rendimiento en esta temporada parece que abandonará la Casa Blanca.
Tras el incidente con Tchouámeni, Fede Valverde perdió el respaldo del vestuario y de la directiva. El uruguayo podría ser una "venta dolorosa".
Dani Ceballos, futbolista que apenas vio minutos este año, verá la puerta de salida este verano.
Al no tener un espacio en el once titular, Andriy Lunin se marcharía a otro club buscando tener mayor actividad en portería.
David Alaba es una baja casi segura y en Austria ya se habla de su regreso a la Bundesliga austriaca.
Pese a ser una de las revelaciones en el inicio de temporada con Xabi Alonso, Gonzalo no tiene espacio en el Real Madrid y podría salir con una opción de recompra.
Fran García es otro de los futbolistas que prácticamente fue borrado por Arbeloa y que no llena el ojo de Mourinho para continuar en el club.
Y por último el caso más sorprendente: ¡Vinicius Jr! El Real Madrid no vería con malos ojos la venta del brasileño tomando en cuenta que aún no renueva y su contrato vence en 2027.
Ahora vamos con los fichajes. Mourinho ha identificado las zonas del campo que necesita reforzar el Real Madrid, siendo la defensa su mayor prioridad. El portugués está en búsqueda de laterales y defensas centrales.
Uno de los nombres que suena es Joao Gomes, central del Wolverhampton que podría salirle en unos 35 millones de euros.
El mediocampo es una zona de alta prioridad para Mourinho, que buscaría los servicios de su compatriota Mateus Fernandes, que a sus 21 años es deseado por varios gigantes de la Premier.
Y luego están dos regresos a casa que son casi cantados. Primero Endrick, que tras ser cedido al Lyon ha recuperado su mejor versión.
También está el caso de Nico Paz, que tras brillar en el Como estaría retornando a la Casa Blanca con la posibilidad de hacerse un espacio en el once titular.