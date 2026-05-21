Fichajes Honduras: ExMotagua vuelve, Real España con dos bajas y; ¿Alexy Vega a Olimpia?

Olimpia reporta alta y legionarios interesan. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes de Honduras.
André Orellana - Tras ser apartado de Marathón por actos de indisciplina, deberá volver a Olimpia que es dueño se su ficha, pero Platense quiere conseguirlo en calidad de préstamo.
Juan Manuel Capeluto - El zaguero uruguayo estaría saliendo de Real España por su bajo nivel mostrado en el Clausura 2026, pese a tener aún seis meses de contrato con la máquina.
Fernando Mira - En Génesis PN está seguros que el técnico portugués ha hecho un gran trabajo y seguirá al mando de los caninos.
Harold Fonseca - En la últimas horas el arquero catracho le comunicó a la directiva de Olancho FC que no seguirá en el club. Real España le sigue la pista.
Jesús Batiz - El extremo izquierdo no sigue en el Cartaginés luego de seis meses en Costa Rica. Por el momento es agente libre y analizará opciones en el extranjero.
Denovan Torres - El veterano guardameta se despidió del Juticalpa FC y ya suena en varios equipos de Liga Nacional.
Gabriel Araújo - EL HERALDO conoció que el brasileño no se mueve de Génesis PN y ya tiene un acuerdo para renovar con los caninos por un año más.
Roberto López - A pesar de tener seis meses más de contrato con Real España, el arquero catracho estaría buscando salir del equipo por falta de minutos.
Marcelo Pereira - Fue dado de baja del Cartaginés de Costa Rica y en Real España buscan sus servicios para la próxima temporada.
Brian Farioli - El presidente de Marathón, Daniel Otero, confirmó a EL HERALDO que ya trabajan en la renovación del mediocentro argentino.
Pablo Lavallén - Otero también confirmó que el técnico verdolaga será renovado tras el gran trabajo realizado hasta la fecha.
Jeaustin Campos - "Hay equipos de Guatemala y Costa Rica por ahí han mostrado algún interés", dijo el técnico de Real España sobre su futuro.
Héctor Vargas - El técnico argentino está como agente libre y le reveló a EL HERALDO que Juticalpa FC lo contactó. Ya tuvo un pasado en el equipo olanchano donde lo salvó del descenso.
Alexy Vega - En redes sociales toma fuerza el rumor de una posible llegada de Alexy Vega a Olimpia. Lo cierto es que el mediocampista tiene contrato con Marathón y el equipo que lo quiera deberá pagar varios millones para tenerlo.