¿Cómo quedó la grama? Pulen el estadio Morazán para la final entre Marathón y Motagua

El estadio Morazán recibió los últimos retoques previo a la final del Clausura 2026.
Durante las últimas semanas, el estado de la grama híbrida del estadio Morazán despertó las críticas del público debido al deterioro del césped.
Para esta liguilla, las autoridades sampedranas han trabajado para que la grama esté en óptimas condiciones para los decisivos partidos.
Bajo un fuerte sol, el personal del Morazán se encargó de que el coloso sampedrano luzca sus mejores galas.
Aparte del césped, también se afinaron detalles en el sector de Sol Sur, en donde está previsto que se ubique la afición visitante.
Uno de los detalles más relevantes es una pantalla gigante que se ubicará en el sector norte del recinto.
Previo a la primera batalla por el título, el Morazán luce en buenas condiciones.
También se realizaron pruebas al alumbrado para evitar contratiempos durante el partido.
La grama recibió algunos retoques en las horas previas al partido entre Marathón y Motagua.
El lente de EL HERALDO captó desde el punto más alto del Morazán cómo luce la grama híbrida tras los trabajos de este jueves.
Se espera que la grama esté en mejores condiciones que en los últimos partidos que se disputaron en el Morazán.
Algunas zonas de la cancha del Morazán lucen un poco secas.
No obstante, se ha logrado una mejoría en el estado del engramillado.
Todo está listo para que Marathón y Motagua inicen su serie de 180 minutos para definir al campeón del fútbol hondureño.