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¿Cómo quedó la grama? Pulen el estadio Morazán para la final entre Marathón y Motagua

A pocas horas de la final de ida entre Marathón y Motagua, los encargados del estadio Morazán han afinado los últimos detalles para que el recinto sampedrano luzca sus mejores galas

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 14:57
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El estadio Morazán recibió los últimos retoques previo a la final del Clausura 2026.

 Fotos: Mauricio Ayala | El Heraldo
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Durante las últimas semanas, el estado de la grama híbrida del estadio Morazán despertó las críticas del público debido al deterioro del césped.

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Para esta liguilla, las autoridades sampedranas han trabajado para que la grama esté en óptimas condiciones para los decisivos partidos.

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Bajo un fuerte sol, el personal del Morazán se encargó de que el coloso sampedrano luzca sus mejores galas.

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Aparte del césped, también se afinaron detalles en el sector de Sol Sur, en donde está previsto que se ubique la afición visitante.

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Uno de los detalles más relevantes es una pantalla gigante que se ubicará en el sector norte del recinto.

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Previo a la primera batalla por el título, el Morazán luce en buenas condiciones.

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También se realizaron pruebas al alumbrado para evitar contratiempos durante el partido.

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La grama recibió algunos retoques en las horas previas al partido entre Marathón y Motagua.

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El lente de EL HERALDO captó desde el punto más alto del Morazán cómo luce la grama híbrida tras los trabajos de este jueves.

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Se espera que la grama esté en mejores condiciones que en los últimos partidos que se disputaron en el Morazán.

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Algunas zonas de la cancha del Morazán lucen un poco secas.

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No obstante, se ha logrado una mejoría en el estado del engramillado.

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Todo está listo para que Marathón y Motagua inicen su serie de 180 minutos para definir al campeón del fútbol hondureño.

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