Florentino Pérez: "El Barça siempre sale beneficiado... El caso Negreira es el mayor escándalo de la historia"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, brindó una conferencia de prensa tras los malos resultados del conjunto merengue. El jerarca hizo un llamado a elecciones y atizó contra medios españoles como ABC. Además, apuntó el caso Negreira donde está involucrado el FC Barcelona.
El Caso Negreira es una investigación judicial en España sobre pagos de más de 7,5 millones de euros realizados por el FC Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 2001 y 2018. Se investigan presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.
Pérez anunció que el Real Madrid presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".
"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", explicó.
Habló de sus relaciones con la UEFA: "Yo luché, primero con la Superliga, ganamos en el TJUE y luego hemos ido a la UEFA a negociar, y estamos negociando porque es bueno, el fútbol gratis. Todas esas cosas que vamos consiguiendo son para el bien del fútbol".
"Es una acumulación de hechos objetivos. No nos podíamos imaginar que el jefe de los árbitros repartiera dinero, que el Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros durante dos décadas...", sostuvo.
Sin quitar el dedo del renglón sobre el caso Negreira, dijo: "Vamos a llegar hasta el final porque es el caso más grande de corrupción que ha habido en la historia del fútbol en el mundo, no por meternos con el Barcelona, pero es una cosa inconcebible".
Y siguió: "Los 100 mil socios están conmigo en esa lucha que estoy llevando contra los árbitros de Negreira, contra los otros. Porque además de los árbitros de Negreira no solo sale perjudicado el Madrid y beneficiado el Barça, el Barça siempre sale beneficiado..."
"Solo he ganado siete Champions y siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar", adujo.
El Barcelona ha alegado en diversas oportunidades que eran informes técnicos sobre arbitraje y consultoría externa. Se indaga si ese dinero se usó para influir en decisiones arbitrales, buscando que fueran "neutrales" o favorables al club, según declaraciones del propio Negreira.