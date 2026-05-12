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Jugador de Motagua se graduó de la universidad en Estados Unidos: Así lo celebraron

Motagua felicitó públicamente al jugador y destacó su disciplina tanto dentro como fuera de las canchas

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 09:01
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Futbolista de Motagua sorprendido en las últimas horas al graduarse en reconocida universidad de Estados Unidos. Esta es su carrera profesional.

 Fotos: Cortesía.
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El arquero John Turcios se convirtió en noticia luego de graduarse en Estados Unidos mientras continúa su carrera deportiva en Honduras.
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El futbolista del Motagua obtuvo su Licenciatura en Administración de Empresas y Marketing en la reconocida Florida International University.
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Turcios nació en Miami, Florida, y cuenta con raíces hondureñas, por lo que muchos aficionados lo conocen como el “gringocatracho”.
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Actualmente tiene 24 años y es uno de los destacados porteros dentro de la plantilla azul.
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Motagua felicitó públicamente al jugador y destacó su disciplina tanto dentro como fuera de las canchas.
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Turcios logró, durante varios años, combinar sus estudios universitarios con los entrenamientos y compromisos del club capitalino.
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Antes de llegar al conjunto azul en 2023, el guardameta militó en el Miami United de Estados Unidos.
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Su incorporación al Motagua se dio durante la etapa del técnico argentino Hernán “La Tota” Medina.
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El arquero debutó oficialmente con el ciclón azul en 2025 frente al Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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John Turcios ha destacado por su presencia física bajo los tres palos.
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En los registros internacionales aparece con doble vínculo entre Estados Unidos y Honduras.
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El portero forma parte del grupo de reservas y sigue trabajando para consolidarse en el primer equipo motagüense.
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La publicación de Motagua recibió numerosos comentarios positivos de aficionados que aplaudieron el esfuerzo académico del futbolista.
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Familiares y personas cercanas lo estuvieron acompañando en este momento único en la vida.

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John Turcios se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes deportistas hondureños al demostrar que es posible estudiar y competir al más alto nivel al mismo tiempo.
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