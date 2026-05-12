Jugador de Motagua se graduó de la universidad en Estados Unidos: Así lo celebraron

Futbolista de Motagua sorprendido en las últimas horas al graduarse en reconocida universidad de Estados Unidos. Esta es su carrera profesional.
El arquero John Turcios se convirtió en noticia luego de graduarse en Estados Unidos mientras continúa su carrera deportiva en Honduras.
El futbolista del Motagua obtuvo su Licenciatura en Administración de Empresas y Marketing en la reconocida Florida International University.
Turcios nació en Miami, Florida, y cuenta con raíces hondureñas, por lo que muchos aficionados lo conocen como el “gringocatracho”.
Actualmente tiene 24 años y es uno de los destacados porteros dentro de la plantilla azul.
Motagua felicitó públicamente al jugador y destacó su disciplina tanto dentro como fuera de las canchas.
Turcios logró, durante varios años, combinar sus estudios universitarios con los entrenamientos y compromisos del club capitalino.
Antes de llegar al conjunto azul en 2023, el guardameta militó en el Miami United de Estados Unidos.
Su incorporación al Motagua se dio durante la etapa del técnico argentino Hernán “La Tota” Medina.
El arquero debutó oficialmente con el ciclón azul en 2025 frente al Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés.
John Turcios ha destacado por su presencia física bajo los tres palos.
En los registros internacionales aparece con doble vínculo entre Estados Unidos y Honduras.
El portero forma parte del grupo de reservas y sigue trabajando para consolidarse en el primer equipo motagüense.
La publicación de Motagua recibió numerosos comentarios positivos de aficionados que aplaudieron el esfuerzo académico del futbolista.
Familiares y personas cercanas lo estuvieron acompañando en este momento único en la vida.
John Turcios se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes deportistas hondureños al demostrar que es posible estudiar y competir al más alto nivel al mismo tiempo.