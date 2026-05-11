Jugador hondureño capturado por supuesta extorsión es empleado gubernamental

Un jugador hondureño fue detenido y es acusado del supuesto delito de extorsión en la capital de Honduras. El joven es empleado gubernamental y esto hacía previo a su detención.
El Ministerio Público ejecutó este 11 de mayo un total de 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en relación a actividades ilícitas cometidas por supuestos miembros de la Pandilla 18.
Los operativos se efectuaron en Francisco Morazán y Choluteca y se cumplirán órdenes de arresto, así como inspecciones persiguiendo los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.
Un futbolista hondureño fue detenido y se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, quien ha sido parte de clubes en el país como Real de Minas y Génesis en Liga Nacional y otros en Segunda División y Liga Mayor.
El joven dijo que no tiene nada que ver con la Pandilla 18 y fue detenido en una colonia donde opera esta banda, lugar donde él reside desde hace años.
A su vez, apuntó que es empleado gubernamental desde hace años: “Estoy detenido injustamente, trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista”, dijo a los medios.
Comentó que fue detenido por la mañana cuando iba a su trabajo en el RNP. "Aquí me tienen detenido porque supuestamente pertenezco a una pandilla, yo no pertenezco a pandillas".
“Pueden buscar en deportes quién soy yo”, expresó el futbolista mientras era presentado por las autoridades en horas de la mañana de este 11 de mayo.
Julián Moisés Galo Maldonado trabaja desde hace varios años en el Registro Nacional de las Personas y afirmó que lo detuvieron solo por vivir en una "zona caliente" (en alusión a una zona peligrosa).
El joven será sometido a audiencia y será donde se aclarará si tiene algún vínculo con la Pandilla 18 o es puesto en libertad al tratarse de un error por parte de la Policía Militar y el Ministerio Público.