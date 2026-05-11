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Jugador hondureño capturado por supuesta extorsión es empleado gubernamental

El joven confesó lo que hacía antes de ser detenido y negó vínculos con actos ilícitos

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:55
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Un jugador hondureño fue detenido y es acusado del supuesto delito de extorsión en la capital de Honduras. El joven es empleado gubernamental y esto hacía previo a su detención.

Foto: El Heraldo
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El Ministerio Público ejecutó este 11 de mayo un total de 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en relación a actividades ilícitas cometidas por supuestos miembros de la Pandilla 18.

 Foto: Cortesía redes
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Los operativos se efectuaron en Francisco Morazán y Choluteca y se cumplirán órdenes de arresto, así como inspecciones persiguiendo los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.

 Foto: Cortesía redes
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Un futbolista hondureño fue detenido y se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, quien ha sido parte de clubes en el país como Real de Minas y Génesis en Liga Nacional y otros en Segunda División y Liga Mayor.

 Foto: Cortesía redes
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El joven dijo que no tiene nada que ver con la Pandilla 18 y fue detenido en una colonia donde opera esta banda, lugar donde él reside desde hace años.

 Foto: Cortesía redes
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A su vez, apuntó que es empleado gubernamental desde hace años: “Estoy detenido injustamente, trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista”, dijo a los medios.

 Foto: Cortesía redes
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Comentó que fue detenido por la mañana cuando iba a su trabajo en el RNP. "Aquí me tienen detenido porque supuestamente pertenezco a una pandilla, yo no pertenezco a pandillas".

 Foto: Cortesía redes
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“Pueden buscar en deportes quién soy yo”, expresó el futbolista mientras era presentado por las autoridades en horas de la mañana de este 11 de mayo.

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Julián Moisés Galo Maldonado trabaja desde hace varios años en el Registro Nacional de las Personas y afirmó que lo detuvieron solo por vivir en una "zona caliente" (en alusión a una zona peligrosa).

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El joven será sometido a audiencia y será donde se aclarará si tiene algún vínculo con la Pandilla 18 o es puesto en libertad al tratarse de un error por parte de la Policía Militar y el Ministerio Público.

 Foto: Cortesía redes
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