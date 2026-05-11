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Jugador hondureño fue capturado en Tegucigalpa por el supuesto delito de extorsión

El joven fue presentado por las autoridades junto a otro grupos de unas 13 personas, también detenidas por diferentes delitos

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:56
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Reconocido futbolista hondureño fue detenido este lunes por la mañana y lo acusan de extorsión. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Fotos: Cortesía.
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Julián Moisés Galo Maldonado, futbolista hondureño, envuelto en escándalo tras ser detenido por autoridades en Tegucigalpa.
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El mediocampista, que a lo largo de su carrera se ha desempeñado en distintos equipos del fútbol hondureño pasa un momento amargo.
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El jugador tomó notoriedad pública este lunes luego de ser presentado por las autoridades junto a otras 13 personas acusadas de varios delitos.
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Según los informes oficiales, Galo Maldonado es señalado por el delito de extorsión y supuestos vínculos con estructuras criminales.
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Galo negó las acusaciones y durante sus declaraciones ante medios de comunicación, aseguró: “Estoy detenido injustamente, trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista”.
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Julián actualmente forma parte del INFOP, equipo con sede en Tegucigalpa.
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En el pasado militó en equipo como Gimnástico y Real de Minas, que estuvo en la Liga Nacional de Honduras.
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En sus declaraciones insistió en que no pertenece a grupos criminales: “Aquí me tienen detenido porque supuestamente pertenezco a una pandilla. Yo no pertenezco a pandillas”.
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El hondureño afirmó además que fue detenido cuando se dirigía a trabajar durante horas de la mañana.
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“Pueden buscar en deportes quién soy yo”, expresó el futbolista mientras era presentado por las autoridades.
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Las autoridades hondureñas informaron que los detenidos serán individualizados para continuar con las investigaciones correspondientes.
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La operación fue ejecutada por la Policía Militar del Orden Público, que confirmó además el decomiso de teléfonos celulares y otros elementos.
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Según las investigaciones oficiales, a la estructura se le acusa de realizar amenazas y cobros relacionados con el denominado “impuesto de guerra”, acusaciones que Julián Moisés Galo Maldonado niega rotundamente.
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Amistades describieron a Galo como un joven tranquilo.

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