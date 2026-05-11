Jugador hondureño fue capturado en Tegucigalpa por el supuesto delito de extorsión

Reconocido futbolista hondureño fue detenido este lunes por la mañana y lo acusan de extorsión. Esto es lo que se sabe hasta el momento.
Julián Moisés Galo Maldonado, futbolista hondureño, envuelto en escándalo tras ser detenido por autoridades en Tegucigalpa.
El mediocampista, que a lo largo de su carrera se ha desempeñado en distintos equipos del fútbol hondureño pasa un momento amargo.
El jugador tomó notoriedad pública este lunes luego de ser presentado por las autoridades junto a otras 13 personas acusadas de varios delitos.
Según los informes oficiales, Galo Maldonado es señalado por el delito de extorsión y supuestos vínculos con estructuras criminales.
Galo negó las acusaciones y durante sus declaraciones ante medios de comunicación, aseguró: “Estoy detenido injustamente, trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista”.
Julián actualmente forma parte del INFOP, equipo con sede en Tegucigalpa.
En el pasado militó en equipo como Gimnástico y Real de Minas, que estuvo en la Liga Nacional de Honduras.
En sus declaraciones insistió en que no pertenece a grupos criminales: “Aquí me tienen detenido porque supuestamente pertenezco a una pandilla. Yo no pertenezco a pandillas”.
El hondureño afirmó además que fue detenido cuando se dirigía a trabajar durante horas de la mañana.
“Pueden buscar en deportes quién soy yo”, expresó el futbolista mientras era presentado por las autoridades.
Las autoridades hondureñas informaron que los detenidos serán individualizados para continuar con las investigaciones correspondientes.
La operación fue ejecutada por la Policía Militar del Orden Público, que confirmó además el decomiso de teléfonos celulares y otros elementos.
Según las investigaciones oficiales, a la estructura se le acusa de realizar amenazas y cobros relacionados con el denominado “impuesto de guerra”, acusaciones que Julián Moisés Galo Maldonado niega rotundamente.
Amistades describieron a Galo como un joven tranquilo.