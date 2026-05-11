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Burla a Vinicius y Real Madrid: Así fue la celebración de Barcelona junto a su afición

Los aficionados azulgranas llenaron todas las calles de Barcelona para salir a festejar a lo grande

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 13:04
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Barcelona se coronó campeón de LaLiga de España tras vencer a Real Madrid en el clásico. Las mejores postales de la celebración con aficionados.

Fotos: Cortesía.
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En plena caravana del título de Barcelona, Wojciech Szczęsny fue captado fumando arriba del autobús.
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Barcelona ha celebrado este lunes el título 29 de LaLiga de España tras ganarle 2-0 al Real Madrid en el clásico que paraliza el mundo.
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Los aficionados azulgranas llenaron todas las calles de Barcelona para salir a festejar a lo grande el bicampeonato español.
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Uno de las primeras burlas fue la de los culés siguen acordándose del Real Madrid. Arbeloa y Vinicius, los principales focos de las burlas: "¡Cono, quédate!"
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También aparecieron los balones de playa. Tras ser protagonistas en el clásico de ayer, reaparecen en la rúa mientras los aficionados se mofan del '7' del Real Madrid, Vinicius Jr.
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Lamine Yamal fue el alma de la fiesta. La estrella del equipo se lo pasa en grande con una bandera del Barça y bailando al ritmo de 'Freed From Desire' frente a las cámaras del club.
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En medio de las celebraciones, Lamine Yamal hizo una promesa audaz a los aficionados sobre la Champions League, el trofeo que todos desean.
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“¿Un desfile en autobús por la Champions League pronto? Sin duda". Veremos si puede cumplir esa promesa la próxima temporada.
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Fermín López, uno de los jugadores que ha sido sonado para salir del club, ha cumplido uno de sus grandes sueños.
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Koundé, Raphinha custodiaban los dos trofeos de la temporada encima del capó del bus.
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Fermín López, uno de los jugadores que ha sido sonado para salir del club, ha cumplido uno de sus grandes sueños.
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¡FACHEROS! Así se tomaron la foto Dani Olmo y Julés Koundé en el festejo por las calles de Barcelona.
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Hansi Flick es uno de los grandes protagonistas de esta liga. El entrenador, en un momento difícil tras el fallecimiento de su padre, hace un esfuerzo para agradecer a todos los culés que se han acercado a celebrar el título, y ellos se lo recompensan con el cariño que se merece.
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Incluso, se le vio tomando un par de cervezas a pesar de la tristeza que recorre por su mente.
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Los aficionados también se acuerdan del vecino, Espanyol. Miles de fans azulgranas cantan el "Perico, decime qué se siente".
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A pesar de los pocos minutos, uno de los fichajes que más ha impresionado en esta liga. Un reemplazo adecuado para el mejor jugador del mundo.
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¡DECLARÓ SU AMOR POR RASHFORD! El amor está presente en el vestuario culé. Las rosas azulgranas toman protagonismo en la rúa después de Sant Jordi. Pedri, mientras tanto, se declara a Marcus Rashford tras su golazo de ayer en el clásico.
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La mascota culé, uno de los protagonistas de la gran celebración liguera.
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Szczęsny se sumó a la fiesta junto a Lewandowski y se colocaron en la cabeza del autobús del equipo, justo encima de la cabina del conductor.
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El portero polaco anima la fiesta saludando a todos. Primero ha cantado con respeto el mítico "Joan Garcia, es de La Masia", y después, entre risas y en tono claramente bromista, ha soltado el del RCDE Stadium: "¡Queremos la cabeza de Joan!".
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NUEVO LOOK. Al central uruguayo, Ronald Araujo, le lanzan una peluca, y él no duda en ponérsela.
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Del mismo modo, declaraciones para 'Eleven Sports', Wojciech Szczęsny bromeó sobre la cantidad de títulos que ha levantado con el Barça después de haberse retirado.
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- "Creo que ya he batido el récord Guinness del jugador con más trofeos tras su retiro. Estoy muy feliz por ello. Ya tengo cinco y me gustaría llegar a nueve. Todavía me quedan cuatro por ganar en mi última temporada".
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