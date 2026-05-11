Burla a Vinicius y Real Madrid: Así fue la celebración de Barcelona junto a su afición

Barcelona se coronó campeón de LaLiga de España tras vencer a Real Madrid en el clásico. Las mejores postales de la celebración con aficionados.
En plena caravana del título de Barcelona, Wojciech Szczęsny fue captado fumando arriba del autobús.
Barcelona ha celebrado este lunes el título 29 de LaLiga de España tras ganarle 2-0 al Real Madrid en el clásico que paraliza el mundo.
Los aficionados azulgranas llenaron todas las calles de Barcelona para salir a festejar a lo grande el bicampeonato español.
Uno de las primeras burlas fue la de los culés siguen acordándose del Real Madrid. Arbeloa y Vinicius, los principales focos de las burlas: "¡Cono, quédate!"
También aparecieron los balones de playa. Tras ser protagonistas en el clásico de ayer, reaparecen en la rúa mientras los aficionados se mofan del '7' del Real Madrid, Vinicius Jr.
Lamine Yamal fue el alma de la fiesta. La estrella del equipo se lo pasa en grande con una bandera del Barça y bailando al ritmo de 'Freed From Desire' frente a las cámaras del club.
En medio de las celebraciones, Lamine Yamal hizo una promesa audaz a los aficionados sobre la Champions League, el trofeo que todos desean.
“¿Un desfile en autobús por la Champions League pronto? Sin duda". Veremos si puede cumplir esa promesa la próxima temporada.
Fermín López, uno de los jugadores que ha sido sonado para salir del club, ha cumplido uno de sus grandes sueños.
Koundé, Raphinha custodiaban los dos trofeos de la temporada encima del capó del bus.
¡FACHEROS! Así se tomaron la foto Dani Olmo y Julés Koundé en el festejo por las calles de Barcelona.
Hansi Flick es uno de los grandes protagonistas de esta liga. El entrenador, en un momento difícil tras el fallecimiento de su padre, hace un esfuerzo para agradecer a todos los culés que se han acercado a celebrar el título, y ellos se lo recompensan con el cariño que se merece.
Incluso, se le vio tomando un par de cervezas a pesar de la tristeza que recorre por su mente.
Los aficionados también se acuerdan del vecino, Espanyol. Miles de fans azulgranas cantan el "Perico, decime qué se siente".
A pesar de los pocos minutos, uno de los fichajes que más ha impresionado en esta liga. Un reemplazo adecuado para el mejor jugador del mundo.
¡DECLARÓ SU AMOR POR RASHFORD! El amor está presente en el vestuario culé. Las rosas azulgranas toman protagonismo en la rúa después de Sant Jordi. Pedri, mientras tanto, se declara a Marcus Rashford tras su golazo de ayer en el clásico.
La mascota culé, uno de los protagonistas de la gran celebración liguera.
Szczęsny se sumó a la fiesta junto a Lewandowski y se colocaron en la cabeza del autobús del equipo, justo encima de la cabina del conductor.
El portero polaco anima la fiesta saludando a todos. Primero ha cantado con respeto el mítico "Joan Garcia, es de La Masia", y después, entre risas y en tono claramente bromista, ha soltado el del RCDE Stadium: "¡Queremos la cabeza de Joan!".
NUEVO LOOK. Al central uruguayo, Ronald Araujo, le lanzan una peluca, y él no duda en ponérsela.
Del mismo modo, declaraciones para 'Eleven Sports', Wojciech Szczęsny bromeó sobre la cantidad de títulos que ha levantado con el Barça después de haberse retirado.
- "Creo que ya he batido el récord Guinness del jugador con más trofeos tras su retiro. Estoy muy feliz por ello. Ya tengo cinco y me gustaría llegar a nueve. Todavía me quedan cuatro por ganar en mi última temporada".